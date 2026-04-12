Como se esperaba, Super Mario Galaxy: La Película sigue en primer lugar de taquilla con una buena recaudación, aunque perdió gran parte de su audiencia.

Por otro lado, El Drama logró recuperarse en su segunda semana; mientras que No Te Olvidaré se despide silenciosamente, pero con un éxito bajo el brazo.

Super Mario Galaxy: La Película sigue arrasando a nivel mundial

Sumando 69 millones de dólares (1.2 mil mdp) este fin de semana, Super Mario Galaxy: La Película llegó a los 628 mdd (11 mil mdp) en todo el mundo, consolidando su éxito en taquilla.

Recordemos que Super Mario Galaxy: La Película costó 110 mdd (1.9 mil mdp), generando ganancias desde su estreno para Universal y Nintendo.

Super Mario Galaxy: La Película (Nintendo/Universal)

No obstante, deben de prestar atención a ciertos datos, pues la obra perdió la mitad de su público de una semana a otra; si bien esto no afectará el hecho de que es la película más taquillera del año, sí puede quedar lejos de la primera entrega.

La gran ventaja es que no tiene competencia hasta mayo con la llegada de Mortal Kombat II (adaptación de videojuegos, aunque de diferente clasificación), y The Mandalorian & Grogu, que va por la audiencia familiar.

El Drama logra sobrevivir en su segunda semana a Super Mario Galaxy: La Película

Aunque en su estreno parecía una causa perdida debido a Super Mario Galaxy: La Película, su llegada a otros territorios elevó la taquilla de El Drama a 65 mdd (1.1 mil millones de pesos) en todo el mundo.

Con un presupuesto de 30 mdd (528 mdp), El Drama ya llegó a su punto de equilibrio; si bien no es el gran éxito de A24, por lo menos han asegurado que su producción no tenga pérdidas.

El Drama (A24)

De hecho, tiene buenas posibilidades de sumar más la semana siguiente, pues solo se tendrá el estreno de La Maldición de la Momia, que no apunta a la misma audiencia.

Será hasta la llegada de El Diablo Viste a la Moda 2 que podríamos ver la caída de la película de Robert Pattinson y Zendaya, pero para entonces ya habría cumplido su objetivo en taquilla.

No Te Olvidaré sale de taquilla debido a Super Mario Galaxy: La Película, pero con un éxito discreto

La película que sale de cartelera esta semana es No Te Olvidaré, la cual tuvo una taquilla de 84 mdd (1.4 mil mdp); nada comparado con Super Mario Galaxy: La Película, pero siendo un éxito discreto.

El presupuesto de No Te Olvidaré fue de 25 mdd (440 mdp), así que hizo lo necesario para entregar ganancias a sus realizadores, sin hacer mucho ruido.

Lo cual demuestra que este tipo de películas, aunque no hacen grandes números como los blockbusters, aún tienen un público cautivo.

Además, mantiene a Universal como una de las productoras más importantes de esta década, donde ha asegurado una gran cantidad de éxitos, tanto grandes como de menor escala.