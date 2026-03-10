Si quieres la palomera de Yoshi que estará disponible en Cinépolis México, acá te damos el precio y fecha de preventa del coleccionable de Super Mario Galaxy.

Como parte del lanzamiento de Super Mario Galaxy: La película, Cinépolis México reveló la palomera y vaso que tendrá para sus clientes.

Precio y fecha de preventa de la Palomera de Yoshi en Cinépolis México

La palomera de Yoshi en Cinépolis México tendrá el siguiente costo y fecha de preventa:

Precio palomera: mil 249 pesos

Preventa: solo para socios Club Cinépolis nivel “Super Fanático

Fecha de preventa: miércoles 1 de abril 2026

De acuerdo con rumores, la palomera de Yoshi llegará a muy pocos Cinépolis seleccionados de México. Por lo que se espera una alta demanda.

Palomera de Yoshi en Cinépolis México (Especial)

El precio de la palomera de Yoshi ha sorprendido a los fans por su alto costo, ya que se trata del coleccionable más caro que ofrecerá Cinépolis.

La palomera de Yoshi tiene al querido personaje en 3D. El contendor de palomitas es el icónico huevo que aparece en los videojuegos de Nintendo.

Cinépolis México lanza vaso de Mario Galaxy; este es su precio y fecha de preventa

Además de la palomera de Yoshi, Cinépolis México tendrá un vaso de Mario Galaxy con luces LED.

Se de un vaso azul con popote que cuenta con luces en su parte inferior e ilumina la carátula de Mario Bros. que tiene en la zona frontal.

El precio y dinámica de venta del vaso en Cinépolis México es este:

Precio vaso de Mario Galaxy: 255 pesos (incluye bebida)

Preventa: solo para socios Club Cinépolis Fanático y Súperfanático

Fecha de preventa: miércoles 11 de marzo 2026

Venta general: jueves 12 de marzo 2026

La preventa del vaso de Mario Galaxy estará limitada a una sola pieza por cliente.

Además, el horario de venta dependerá de cada complejo Cinépolis México.