Para sorpresa de nadie, Super Mario Galaxy: La Película se mantiene hasta arriba de la taquilla mundial por tercera semana consecutiva, aunque podría ser la última vez que la veamos ahí.

Por su parte, La Posesión de la Momia abrió algo bajo, pero se puede recuperar en las próximas semanas gracias a su presupuesto, mientras Proyecto Fin del Mundo se retira de taquilla con grandes números.

Super Mario Galaxy: La Película sigue cono la reina absoluta de la taquilla

Definitivamente, abril será el mes de Super Mario Galaxy: La Película. Con tres semanas en el primer lugar ya suma 747 millones de dólares (12 mil mdp), gracias a los 35 mdd (605 mdp) extra que sumó en su tercer fin de semana.

Super Mario Galaxy: La Película es un éxito de su estreno, pues en ese momento superó los 110 mdd (1.9 mil mdp) que costó la producción, es decir que Universal y Nintendo están recibiendo dinero del filme prácticamente desde el Día 1.

Si bien mantendrá su paso estable hasta finales de mayo, esta sería la última vez que la veremos en primer lugar, ya que se acercan los estrenos de Michael y El Diablo Viste a la Moda 2.

Películas que si bien apuntan a una audiencia diferente, son bastante esperadas por los fans, así que acabaran con la novedad y el impulso que trae el héroe del Reino Champiñón.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal)

La Posesión de la Momia no puede con Super Mario Galaxy: La Película

El estreno de la semana fue La Posesión de la Momia y estaba claro que no le iba a hacer nada a Super Mario Galaxy: La Película, con apenas 34 millones de dólares (588 mdp) a nivel mundial.

Sin embargo, lo que salva un poco a La Posesión de la Momia es que tuvo un presupuesto de 22 mdd (380 mdp), por lo que solo necesita 66 mdd (1.1 mil mdp) para entregar buenas ganancias a Warner Bros.

A pesar de que se vienen estrenos fuertes, hay buenas posibilidades de que alcance esa cifra durante todo su recorrido en cartelera.

Principalmente porque no hay otra opción de terror en varios meses, y que ha capturado la atención del público que gusta del horror corporal.

La Posesión de la Momia (Warner Bros.)

Proyecto Fin del Mundo se retira como la sorpresa ante Super Mario Galaxy: La Película

Aunque parecía difícil que lo lograra, Proyecto Fin del Mundo resistió muy bien a Super Mario Galaxy: La Película, retirándose de cartelera con dignidad al tener una taquilla global de 573 mdd (9.9 mil mdp).

El presupuesto de Proyecto Fin del Mundo fue de 200 mdd (3.4 mil mdp), necesita 600 mdd (10 mil mdp) para entregar buenas ganancias a Sony; sin embargo, su taquilla actual ya la pone como un éxito moderado.

Además, no se descarta un último estirón antes de que salga de los cines de todo el mundo, por lo que podría alcanzar su meta de manera dramática.

Esto le ha dado la confianza a Amazon, productora de la película junto a Sony, para desarrollar más propuestas del estilo, señalando que ya están planeando su próximo filme.