Por fin llegó a cines de México la esperada Super Mario Galaxy: La Película, así que ahora la pregunta es si tiene escenas postcréditos como la primera entrega.

Si piensas ver Super Mario Galaxy: La Película este fin de semana, aquí te diremos si tiene escenas extras por las que hay que esperar después del final.

Super Mario Galaxy: La Película (Nintendo/Universal)

¿Super Mario Galaxy: La Película tiene escenas postcréditos?

Super Mario Galaxy: La Película tiene escenas postcréditos, por lo que te deberás de quedar después del final de la historia principal.

No solo eso, Super Mario Galaxy: La Película tiene dos escenas extras, así que debes de hacer acopio de paciencia si es que ya te quieres ir de la sala luego de ver la última escena de los Hermanos Mario.

La primera escena llega después de los nombres del director, actores y actrices que dieron su voz a los personajes, mientras que la otra sale hasta que pasan todas las acreditaciones del staff de Illumination y Nintendo.

Si quieres tener toda la experiencia de la película, deberás de ver todo el metraje de poco más de hora y media que dura el filme.

Super Mario Galaxy: La Película (Universal)

¿Cómo son las escenas postcréditos de Super Mario Galaxy: La Película?

No te daremos SPOILERS por si aún no ves el filme, solo te describiremos en general cuáles cómo son las escenas postcréditos de Super Mario Galaxy: La Película para que decidas si te quedas hasta el final.

La primera de las escenas extras de Super Mario Galaxy: La Película, es muy simple, solo muestra el destino de algunos de los personajes después de la aventura, así como el regreso de uno de la película pasada.

Mientras que la segunda escena muestra una recreación de una de las secuencias de la película, aunque ahora con un final diferente, pues vemos la llegada de otro personaje clásico de Super Mario Bros.

Esto último apunta a una tercera parte, si es que esta nueva entrega cumple con las expectativas de Universal y Nintendo.