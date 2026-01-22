La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) no le dio la nominación a Guillermo del Toro en la categoría a Mejor Director en los Oscar 2026, pero sí a:

Chloé Zhao por Hamnet

Josh Safdie por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Joachim Trier por Sentimental Value

Ryan Coogler por Sinners

Falta de nominación en los Oscar 2026 para Guillermo del Toro en la categoría a Mejor Director que sorprendió y dejó a muchos tristes, pues el trabajo del director mexicano ha sido uno de los más alabados en Hollywood,

Mismo trabajo por el que recientemente la crítica reconoció la dirección de Guillermo del Toro para su película Frankenstein, pero que no le fue suficiente para lograr la nominación a Mejor Director en los Oscar 2026, sin embargo, sí en otras categorías.

Frankenstein de Guillermo del Toro (Michelle Rojas)

Guillermo del Toro si esta nominado a Oscar 2026; estas son las categorías en las que compite

Aunque Guillermo del Toro no está entre los nominados a Mejor Director en Oscar 2026, el director mexicano si compite en otras categorías al galardón de Hollywood.

El orgullo y talento mexicano de Guillermo del Toro en los Oscar 2026 se hace presente en dos de las más importantes categorías dentro de la premiación:

Mejor Película, como productor

Mejor Guión Adaptado

Hasta ahora Guillermo del Toro no ha reaccionado de manera personal a sus nominaciones al Oscar 2026, sin embargo, el director mexicano ha compartido reposteando publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter), incluso mostró su apoyo a las películas Sinners y KPop Demon Hunters

Guillermo del Toro y Oscar Isaac en el set de "Frankenstein" (Ken Woroner/Netflix via AP / AP)

Estas son las nominaciones para Frankenstein de Guillermo del Toro

Pese al desaire de no darle nominación a Guillermo del Toro a Mejor Director en los Oscar 2026, su película Frankenstein resalta entre las más nominadas, con 9 categorías en competencia.

9 nominaciones para la película Frankenstein de Guillermo del Toro entre técnicas y artistas, por lo que compite por el Oscar 2026 a:

Mejor película Mejor actor de reparto Mejor guión adaptado Mejor fotografía Mejor banda sonora original Mejor diseño de producción Mejor diseño de vestuario Mejor maquillaje y peluquería Mejor sonido