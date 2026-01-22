El mexicano Cruz Contreras celebra la nominación a los Premios Oscar 2026 de Guerreras K-Pop, siendo un proyecto en el que él participó.

Cruz Contreras celebra la nominación de Guerreras K-Pop a los Premios Oscar 2026

A través de su cuenta de X, Cruz Contreras, artista mexicano que trabaja en Sony Pictures y por lo tanto, fue responsable de la creación de Guerreras K-Pop, celebró la nominación a los Premios Oscar 2026, los cuales se anunciaron este 22 de enero.

Tal y como reveló previamente, Cruz Contreras trabajó en Guerreras K-Pop alrededor de dos años, un proyecto que inició como una idea inspirada en K-pop y el cual ha acumulado múltiples premios.

Cruz Contreras, mexicano involucrado en K-Pop Demon Hunters, celebra la nominación a los Premios Oscar 2026 (@cruzencanada / X)

Guerreras K-Pop o K-Pop Demon Hunters (KDH) fue nominada a los Premios Oscar 2026 a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por su éxito “Golden”, la cual es interpretada por Ejae, Mark Sonnenblick, Ido y Teddy.

Cabe recordar que Guerreras K-Pop, película producida por Sony Pictures pero comprada y distribuida por Netflix, ganó previamente el Golden Globe 2026 a Mejor Película Animada y ha liderado desde su estreno los ratings en streaming.

La nominación de Guerreras K-Pop a los Premios Oscar, destaca el impacto que han tenido los diversos talentos mexicanos en Hollywood, tal y como es el caso de Cruz Contreras quien ya ha recibido múltiples felicitaciones por parte de usuarios, amigos y colegas.