La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) anuncia a sus nominados al premio Oscar 2026 para lo mejor del cine en Hollywood.

Resaltando que la entrega 98 de los Oscar 2026, incorporarán por primera vez la categoría de Mejor Dirección de Casting.

Recuerda que la entrega del premio Oscar 2026 para conocer a todos los ganadores será el próximo domingo 15 de marzo, desde México podrás seguir la transmisión en Azteca 7 y TNT.

Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

Lista completa de nominados al Oscar 2026 por categoría

A continuación te dejamos la lista completa con las 24 categorías de los nominados al Oscar 2026:

Mejor película

Mejor director

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor película animada

Mejor película internacional

Mejor guión adaptado

Bugonia, Will Tracy

Frankenstein, Guillermo del Toro

Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar

Mejor guión original

Blue Moon, Robert Kaplow

It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators

Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie

Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt

Sinners, Ryan Coogler

Mejor fotografía

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor diseño de vestuario

Mejor cortometraje

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor casting

Mejor largometraje documental

Mejor cortometraje documental

Mejor edición

Mejor canción original

Mejor diseño de producción

Mejor sonido

Mejores efectos visuales