La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) anuncia a sus nominados al premio Oscar 2026 para lo mejor del cine en Hollywood.

Resaltando que la entrega 98 de los Oscar 2026, incorporarán por primera vez la categoría de Mejor Dirección de Casting.

Recuerda que la entrega del premio Oscar 2026 para conocer a todos los ganadores será el próximo domingo 15 de marzo, desde México podrás seguir la transmisión en Azteca 7 y TNT.

Premios Oscar
Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

Lista completa de nominados al Oscar 2026 por categoría

A continuación te dejamos la lista completa con las 24 categorías de los nominados al Oscar 2026:

Mejor película

Mejor director

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Sinners
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor película animada

Mejor película internacional

Mejor guión adaptado

  • Bugonia, Will Tracy
  • Frankenstein, Guillermo del Toro
  • Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
  • One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar

Mejor guión original

  • Blue Moon, Robert Kaplow
  • It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators
  • Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
  • Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt
  • Sinners, Ryan Coogler

Mejor fotografía

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor diseño de vestuario

Mejor cortometraje

Mejor maquillaje y peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor banda sonora original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor casting

Mejor largometraje documental

Mejor cortometraje documental

Mejor edición

Mejor canción original

Mejor diseño de producción

Mejor sonido

Mejores efectos visuales