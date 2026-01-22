La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) anuncia a sus nominados al premio Oscar 2026 para lo mejor del cine en Hollywood.
Resaltando que la entrega 98 de los Oscar 2026, incorporarán por primera vez la categoría de Mejor Dirección de Casting.
Recuerda que la entrega del premio Oscar 2026 para conocer a todos los ganadores será el próximo domingo 15 de marzo, desde México podrás seguir la transmisión en Azteca 7 y TNT.
Lista completa de nominados al Oscar 2026 por categoría
A continuación te dejamos la lista completa con las 24 categorías de los nominados al Oscar 2026:
Mejor película
Mejor director
Mejor actor
Mejor actriz
Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor película animada
Mejor película internacional
Mejor guión adaptado
- Bugonia, Will Tracy
- Frankenstein, Guillermo del Toro
- Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
- One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
- Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar
Mejor guión original
- Blue Moon, Robert Kaplow
- It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt
- Sinners, Ryan Coogler
Mejor fotografía
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor diseño de vestuario
Mejor cortometraje
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners