Elle Fanning vivió un momento emotivo al ser nominada por primera vez al Oscar 2026 como Mejor Actriz de Reparto por Valor Sentimental.

La actriz compartió entre lágrimas su reacción en redes sociales, agradeciendo al director Joachim Trier y al elenco de la cinta, que acumula nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

Así fue la emotiva reacción de Elle Fanning al ser nominada al Oscar 2026 por Valor Sentimental

Vía Instagram, Elle Fannig compartió su reacción y un mensaje tras ser nominada al Oscar 2026 por Valor Sentimental, cinta de Joachim Trier.

En la publicación, Ella Fanning aparece visiblemente conmovida hasta las lágrimas por su primera nominación a los Premios Oscar.

Elle Fanning llora por su nominación al Oscar 2026 por Valor Sentimental (@ellefanning / Instagram)

La también actriz de “Depredador: Tierras salvajes” aseguró estar en “shock absoluto” por la noticia, la cual recibió en compañía de su familia.

¡¿¡¿¡¿¡ESTO ES REAL!?!?! ¡¿¡¿¡¿¡ESTO ES UN SUEÑO!?!?! No puedo recuperar el aliento. Estoy en shock absoluto. ¡Qué honor tener mi primera nominación a los Premios de la Academia por una película que reconoce el poder del cine y la familia! Mi mamá, abuela, hermana y tía estuvieron aquí conmigo esta mañana para gritar y abrazar y llorar. Gracias, gracias, gracias. Estar entre las mujeres hermosas en esta categoría es verdaderamente abrumador. Elle Fanning

En su emotivo mensaje, Elle Fanning también reconoció a los actores, director y equipo de Sentimental Value con quien compartió créditos.

Al fina de su post, Fanning hizo un pequeño guiño a la trama de la cinta Valor Sentimental al mencionar que “¡Toda la casa fue nominada!" al Oscar 2026.

“¡¡¡¡¡¡Estaba igualmente encantada de ver reconocida a toda nuestra familia de “Valor Sentimental”!!!!!! ¡¡¡Los hermosos Stellan, Inga y Renate, siempre estaré asombrada de ustedes!!!!! Joachim Trier, Eskil Vogt, nuestro editor Olivier Bugge Coutté, Maria, Andrea, Lars, nuestro equipo Neón, TODOS LOS QUE PARTICIPAN - ¡salud a todos! ¡O como dices en Noruega, Skêl! Estoy lleno de tanto amor. ¡Toda la casa fue nominada!" Elle Fanning

¿Cuántas nominaciones tiene la película Valor Sentimental al Oscar 2026?

La película Valor Sentimental con Elle Fanning fue nominada a los Premios Oscar 2026 en nueve categorías:

Mejor Película Mejor Director - Joachim Trier Mejor Actriz - Renate Reinsve Mejor Actor de Reparto - Stellan Skarsgard Mejor Actriz de Reparto - Elle Fanning Mejor Actriz de Reparto - Inga Ibsdotter Lilleaas Mejor Película Internacional - Noruega Mejor Guion Original - Joachim Trier & Eskil Vogt Mejor Edición - Olivier Bugge Coutté