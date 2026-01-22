Un nuevo récord se marcó para la película más nominada en la historia de los Oscar con Sinners durante las nominaciones del premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) para 2026.

Superando Sinners a 3 famosas cintas de Hollywood que sustentaban el récord como la película más nominada de los Oscar.

Sinners, la película más nominada de los Oscar con 16 menciones en su récord

Con 16 menciones es como Sinners se ha convertido en la película más nominada de los Oscar en su historia rompiendo récord, tras el anuncio de nominados a la entrega 98 del galardón de Hollywood.

Dicho récord que ha superado Sinners a la película más nominada de los Oscar, lo sustentaban con una marca de 14 nominaciones establecida las cintas:

All About Eve de 1950

Titanic de 1997

La La Land de 2016

Sinners (Warner Bros. Pictures)

Estas son las 16 nominaciones con las que rompe récord de Sinners al Oscar 2026

La película Sinners del director Ryan Coogler, ha hecho historia al convertirse en la cinta con más nominaciones en la historia de los premios Óscar, así como la favorita con este récord para esta edición 2026 al premio de la Academia.

Las 16 nominaciones con las que rompe récord de Sinners al Oscar 2026 son:

Mejor película Mejor director Mejor actor Mejor actor de reparto Mejor actriz de reparto Mejor guión original Mejor fotografía Mejor montaje Mejor diseño de producción Mejor diseño de vestuario Mejor maquillaje y peluquería Mejor banda sonora original Mejor sonido Mejores efectos visuales Mejor casting Mejor canción original