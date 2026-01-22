Paul Thomas es un cineasta estadounidense que se considera un referente del cine moderno. Gracias a su trayectoria, se ha colocado entre los directores más respetados e influyentes del siglo XXI.

¿Quién es Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas Anderson, conocido como PTA, es uno de los directores, guionistas y productores más influyentes del cine estadounidense contemporáneo. Su obra se distingue por tener personajes completos, una puesta en escena precisa y exploraciones profundas sobre poder, familia, ambiciones y soledad.

¿Qué edad tiene Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas Anderson nació el 26 de junio de 1970 en Studio City, Los Ángeles, California, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Paul Thomas Anderson tiene esposa?

Paul Thomas Anderson no está casado; sin embargo, desde el 2001 mantiene una relación con la actriz y comediante Maya Rudolph.

¿Qué signo zodiacal es Paul Thomas Anderson?

Al haber nacido el 26 de junio, Paul Thomas Anderson es Cáncer, signo que se caracteriza por su intuición, sensibilidad y protección.

¿Paul Thomas Anderson tiene hijos?

Sí, Paul Thomas Anderson tiene cuatro hijos con Maya Rudolph.

¿Qué estudió Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas Anderson estudió cine de manera intermitente y autodidacta, asistiendo a al Emerson College en Boston y a la NYU Tisch School of the Arts.

¿En qué ha trabajado Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas ha trabajado principalmente como director, guionista y productor cinematográfico; además, ha realizado videoclips musicales. Entre sus obras más reconocidas se encuentran:

Boogie Nights

Magnolia

Punch-Drunk Love

There Will Be Blood

The Master

Phantom Thread

Licorice Pizza

Durante su carrera ha recibido múltiples nominaciones al Óscar como Mejor Director, Guion y Película. Asimismo, ha ganado el Oso de Plata a Mejor Director en el Festival de Berlín, y es considerado un autor clave del cine de autor estadounidense del siglo XXI. También ha dirigido videoclips para artistas como Fiona Apple, Radiohead y Haim, mostrando una estética íntima y cinematográfica incluso en formatos musicales.