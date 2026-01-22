Ya conocemos las 10 películas nominadas a la categoría más importante del premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) a la Mejor Película en los Oscar 2026.

Por lo que si no has visto las 10 películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026, presta atención que te decimos dónde podrás encontrarlas disponibles en México.

Aquí podrás ver las 10 películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026

Si no has visto las 10 películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026, no te preocupes, pues aún tienes tiempo para hacerlo antes de la entrega 98 del próximo domingo 15 de marzo.

La disponibilidad de 10 películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026 en México es variada, pues algunas de ellas ya llegaron a plataformas de streaming.

Mientras que otras de las 10 películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026 aún están en cartelera de cines, así como próximas a estrenarse en la pantalla grande.

Con ello, te dejamos dónde ver las 10 películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026 en México:

Frankenstein en Netflix. Train Dreams en Netflix. F1 en Apple TV+ Sinners en HBO Max One Battle After Another en HBO Max Hamnet se estrena en cines de México el 29 de enero. Bugonia en renta en Amazon Prime Marty Supreme disponible en cines. Sentimental Value disponible en cines, próximamente en MUBI The Secret Agent estreno en cines 26 de febrero, luego en MUBI

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/khoVsDQlnZ — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

¿Tendrán reestreno las películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026?

Por ahora se desconoce si de las películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026 que ya llegaron a los cines tendrán reestreno próximamente.

Te estaremos informando, si las cadenas de Cinépolis y Cinemex en México tendrán disponibles nuevamente las películas nominadas al Oscar 2026 en sus salas.