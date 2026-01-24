Si no has visto Frankenstein de Guillermo del Toro, o la quieres ver en pantalla grande, la película regresará a cines de México antes de los Oscar 2026.

Aunque por el momento, solo una cadena de cines tendrá el reestreno de Frankenstein de Guillermo del Toro antes de los Oscar 2026.

¿Cuándo se reestrenará Frankenstein de Guillermo del Toro?

De acuerdo con el calendario de Cinemex, Frankenstein de Guillermo del Toro regresará a cines de México el 5 de febrero de 2026, más de un mes previo a los Oscars 2026.

Frankenstein de Guillermo del Toro en Cinemex (Cinemex)

Al momento, solo Cinemex ha confirmado que tendrá el reestreno de Frankenstein de Guillermo del Toro antes de los Oscars 2026.

Cinépolis también reestrenará algunas películas que competirán por la estatuilla; pero no se menciona a la obra del director mexicano.

Todo indica que se trata de un acuerdo entre Cinemex y Netflix, recordando que cuando la película estuvo en cines, fue también en pantalla limitadas en México.

Otra cosa a mencionar es que no se han confirmado los complejos en los que se estará exhibiendo la película.

Aunque es posible que sean funciones limitadas en cines de las principales ciudades del país.

Frankenstein de Guillermo del Toro, película Netflix (Netflix)

Frankenstein de Guillermo del Toro también se puede ver en la Cineteca Nacional

Si no quieres esperar al estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro en Cinemex, la película se puede ver en la Cineteca Nacional de las Artes antes de los Oscar 2026.

De hecho, Frankenstein de Guillermo del Toro lleva ya varias semanas exhibiéndose en la Cineteca Nacional de las Artes, no importando su nominación a los Oscar 2026.

Esto debido a que el organismo gubernamental —por lo general— tiene un arreglo con plataformas de streaming para distribuir algunas de sus películas en sus complejos.

Principalmente los filmes que involucren a directores o una producción mexicana, siendo esta una buena opción para que fans puedan apreciar los proyectos en pantalla grande.

Estas son las dos opciones que tienes para ver Frankenstein de Guillermo del Toro en cines de México.