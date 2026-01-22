Josh Sadfie es un cineasta estadounidense con una sólida carrera en el cine independiente y comercial. Aquí te contamos más acerca de su trayectoria, que abarca dirección, guion, producción y edición.

¿Quién es Josh Safdie?

Joshua Henry Safdie es un director de cine, guionista, productor y editor de cine estadounidense, famoso por su estilo y narrativas intensas. Además, es conocido por sus colaboraciones con su hermano menor, Benny Safdie, bajo el nombre de Safdie Brothers, y por títulos que han dejado huella en el cine independiente moderno.

¿Qué edad tiene Josh Safdie?

Josh Safdie nació el 3 de abril de 1984 en Nueva York, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 41 años.

¿Josh Safdie tiene esposa?

Sí, Josh Safdie está casado con Sara Rossein, quien es una reconocida productora de cine.

¿Qué signo zodiacal es Josh Safdie?

Al haber nacido el 3 de abril, Josh Safdie es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, enérgico y decidido,

¿Josh Safdie tiene hijos?

Sí, Josh Safdie tiene dos hijos junto a su esposa; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida personal.

¿Qué estudió Josh Safdie?

Josh Safdie estudió Comunicación y Cine en la Boston University College of Communication, donde se formó junto con su hermano en producción cinematográfica antes de iniciar su carrera profesional en el cine.

¿En qué ha trabajado Josh Safdie?

Josh Safdie se ha desempeñado únicamente en la industria cinematográfica como director, guionista, productor y editor desde el 2007. A lo largo de su carrera, ha estado involucrado en la codirección de películas como:

Good Time

Uncut Gems

Heaven Knows What

Daddy Longlegs

Go Get Some Rosemary

Marty Supreme, la cual es su primera película dirigida en solitario

Safdie es conocido por su enfoque de cine visceral y realista, donde el ritmo narrativo, la inmersión en los personajes y la energía cruda de la vida cotidiana juegan un papel clave en sus obras.