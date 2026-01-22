Ryan Coogler es un director y guionista estadounidense reconocido por revitalizar franquicias clásicas y aportar una mirada social y emocional al cine comercial.

Alcanzó notoriedad internacional con “Creed (2015)”, cinta que renovó la saga de Rocky y conectó con nuevas audiencias. Consolidó su presencia en Hollywood con “Black Panther” dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

En 2025 estrenó “Sinners”, una película que combina terror gótico, acción y drama, la cual fue bien recibida tanto por el público como por la crítica, reafirmando su versatilidad como cineasta y su interés por narrativas intensas con carga simbólica y cultural.

¿Quién es Ryan Coogler?

Ryan Coogler debutó como director en 2013 con "Fruitvale Station", su primer largometraje, el cual obtuvo un notable reconocimiento por parte de la crítica especializada y lo posicionó como una de las nuevas voces del cine independiente estadounidense.

Su salto al cine comercial llegó en 2015 con "Creed", proyecto que marcó el inicio de una colaboración constante con el actor Michael B. Jordan.

¿Quién es Ryan Coogler, director de cine detrás de Sinners? (Redes Sociales )

En 2018 se integró al Universo Cinematográfico de Marvel como director de "Black Panther", una de las películas más influyentes de la franquicia por su impacto cultural y narrativo. Posteriormente dirigió “Black Panther: Wakanda Forever (2022)“, y continuó explorando nuevas propuestas con "Sinners" en 2025.

¿Qué edad tiene Ryan Coogler?

Ryan Coogler nació el 23 de mayo de 1986, por lo que en 2026 cumple 40 años.

¿Quién es la esposa de Ryan Coogler?

Ryan Coogler está casado con Zinzi Evans desde 2026. La pareja se conoció durante su etapa universitaria y actualmente también colaboran como socios de producción en distintos proyectos cinematográficos.

¿Qué signo zodiacal es Ryan Coogler?

Ryan Coogler es Géminis, signo de aire asociado con la comunicación, la creatividad y la versatilidad.

¿Ryan Coogler tiene hijos?

Sí. Ryan Coogler y Zinzi Evans tienen dos hijos. Durante la premiere de "Sinners" surgieron especulaciones sobre la posible llegada de un tercer hijo.

¿Qué estudió Ryan Coogler?

Ryan Coogler estudió Finanzas en la Universidad Estatal de California en Sacramento. Posteriormente cursó una Maestría en Bellas Artes (MFA) en Cine, formación que le permitió desarrollar su estilo narrativo y dar el salto al cine profesional.

¿En qué ha trabajado Ryan Coogler?

Ryan Coogler ha desarrollado una sólida carrera como director, guionista y productor, alternando entre cine independiente y grandes producciones de Hollywood. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Fruitvale Station (2013)

Creed (2015)

Black Panther (2018)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Sinners (2025)

Ryan Coogler fue nominado en la categoría Mejor Director de los Premios Oscar 2026.