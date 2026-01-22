Chloé Zhao es una directora, productora y guionista china que alcanzó proyección internacional tras el estreno de “Nomadland” (2020), una película que retrata la vida de una mujer nómada en Estados Unidos luego de la muerte de su esposo.

El filme marcó un punto de inflexión en su carrera y la posicionó como una de las voces más singulares del cine contemporáneo. Aquí te contamos más sobre su trayectoria y evolución dentro de la industria cinematográfica.

¿Quién es Chloé Zhao?

Chloé Zhao pasó parte de su adolescencia en Brighton, Inglaterra, una etapa que influyó en su mirada multicultural y en su interés por las historias humanas desde una perspectiva íntima. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde estudió Ciencias Políticas en el Mount Holyoke College, formación que amplió su sensibilidad social y narrativa.

Más tarde se especializó en producción y dirección cinematográfica en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde comenzó a desarrollar un estilo propio, caracterizado por el realismo, el uso de actores no profesionales y paisajes del oeste estadounidense.

Su ópera prima, “Songs My Brothers Taught Me” (2015), fue presentada en festivales internacionales y le permitió abrirse camino en el cine independiente. En 2017 dirigió “The Rider”, cinta que consolidó su reconocimiento dentro del circuito cinematográfico y reafirmó su interés por relatos introspectivos y personajes marginales.

Chloé Zhao, directora, guionista y productora de cine nacida en Pekín. (@chloezhao/ Instagram )

En 2020 estrenó “Nomadland”, proyecto que amplió su alcance a nivel global. Posteriormente incursionó en el cine comercial al dirigir “Eternals” (2021), su primera producción dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, una película que generó opiniones divididas por su ambición visual y narrativa.

Para 2026, Chloé Zhao se mantiene activa en nuevos proyectos, entre ellos Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale, una producción que retoma el universo de la icónica cazavampiros desde una nueva perspectiva.

¿Qué edad tiene Chloé Zhao?

Chloé Zhao tiene 43 años. Nació el 31 de marzo de 1982 en Pekín, China.

¿Quién es el esposo de Chloé Zhao?

Chloé Zhao no está casada. Mantuvo una relación sentimental con el director de fotografía Joshua James Richards, la cual concluyó en 2025.

¿Qué signo zodiacal es Chloé Zhao?

Chloé Zhao es Aries, signo de fuego asociado con la energía, la iniciativa y la determinación.

¿Chloé Zhao tiene hijos?

No. Chloé Zhao ha declarado en entrevistas que no se visualizaba como madre; sin embargo, proyectos recientes como “Hamnet" la llevaron a reflexionar sobre la maternidad desde una perspectiva emocional y creativa.

¿Qué estudió Chloé Zhao?

Chloé Zhao estudió Ciencias Políticas en el Mount Holyoke College y posteriormente se formó en producción y dirección cinematográfica en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Chloé Zhao?

La carrera de Chloé Zhao se distingue por su enfoque autoral y su exploración de historias humanas desde una mirada íntima y realista. A lo largo de su trayectoria ha participado como directora, guionista y productora en diversos proyectos cinematográficos.