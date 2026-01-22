Joachim Trier es uno de los directores noruegos más destacados del cine mundial, formado en una de las escuelas más prestigiosas a nivel internacional. Conoce todo sobre su trayectoria en ascenso.

¿Quién es Joachim Trier?

Joachim Trier es un director y guionista de cine noruego, reconocido internacionalmente por su estilo reflexivo que explora la identidad, las relaciones humanas y las crisis existenciales de la vida contemporánea; actualmente es una de las voces más influyentes del cine europeo.

¿Qué edad tiene Joachim Trier?

Joachim Trier nació el 1 de marzo de 1974 en Copenhague, Dinamarca, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Joachim Trier tiene esposa?

Sí, Joachim Trier está casado con Kaya Wilkins, mejor conocida como Okay Kaya, quien es una artista noruega.

¿Qué signo zodiacal es Joachim Trier?

Al haber nacido el 1 de marzo, Joachim Trier es Piscis, signo de agua que se caracteriza por su empatía, sensibilidad e intuición.

¿Joachim Trier tiene hijos?

Sí, Joachim Trier tiene un hijo con su esposa; sin embargo, se desconocen más detalles sobre la vida personal de Trier, pues la mantiene en privado.

¿Qué estudió Joachim Trier?

Joachim Trier estudió en la National Film and Television School en Reino Unido, donde se especializó en dirección cinematográfica.

¿En qué ha trabajado Joachim Trier?

Joachim Trier se ha desempeñado mayormente como director y guionista de cine; sin embargo, antes de incursionar en la industria cinematográfica, fue patinador profesional. Entre sus producciones destacan:

Reprise

Oslo, August 31st

Thelma

The Worst Person in the Word

Valor Sentimental

A lo largo de su carrera ha logrado nominaciones importantes en Cannes y en el Óscar. Asimismo, ha dirigido cortometrajes y proyectos audiovisuales, consolidándose como un referente del cine de autor europeo.