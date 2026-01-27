Luis Felipe Tovar -de 66 años de edad- lamenta que Guillermo del Toro no haya sido nominado a Mejor director en los Premios Oscar 2026.

Frankenstein está nominado a 9 categorías de los Oscar 2026, pero la sorpresa para muchos es que Guillermo del Toro no fue considerado para Mejor Director.

Luis Felipe Tocar cree que Guillermo del Toro merecía ser nominado a los Oscar 2026

En entrevista con De Primera Mano, Luis Felipe Tovar mencionó que Guillermo del Toro merecías ser nominado a los Oscar 2026 por su trabajo en Frankenstein.

“Que pena, porque él es un talento impresionante, creo que el trabajo que ha hecho” Luis Felipe Tovar

Luis Felipe Tovar considera que a pesar de no ser tomado en cuenta este 2026, Guillermo del Toro ya tiene una carrera satisfactoria en el cine.

¡Guillermo del Toro NO fue NOMINADO a los Oscar y Luis Felipe Tovar se INDIGNA! El actor reacciona a las nominaciones a 'Frankenstein'#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/e9M67w9M2S — De Primera Mano (@deprimeramano) January 26, 2026

“Así sucede, en el aspecto de los premios son misterios sin resolver. Son cosas cuando suceden ni te las cuestionas porque lo único que haces es atormentarte” Luis Felipe Tovar

El actor asegura que Guillermo del Toro tiene mucho talento, por lo que una premiación no define su trabajo y trayectoria.

Luis Felipe Tovar (Instagram/@luisfelipetovar)

Frankenstein de Guillermo del Toro está entre las más nominadas del Oscar 2026

A pesar de que Guillermo del Toro no está entre los nominados a Mejor Director, Frankenstein está entre las películas más postuladas al Oscar 2026.

Frankenstein tiene 9 nominaciones en los Oscar 2026 en:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi

Mejor Guión Adaptado: Guillermo del Toro

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario: Tamara Deverell

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor banda sonora original

Mejor diseño de producción

Mejor Sonido

Guillermo del Toro está nominado en la categoría de Mejor Guión Adaptado.

Este año la competencia es reñida, pues Sinners recibió 16 nominaciones y Una Batalla tras otra tiene 13 nominaciones.

Lamentablemente, Frankenstein no ha tenido una buena temporada de premios, pues a pesar de tener 5 nominaciones a los Globos de Oro, no obtuvo ninguna estatuilla.