K-Pop Demon Hunters se convierte en la película más vista de Netflix en toda su historia

Variety confirmó que K-Pop Demon Hunters ya es la película más vista de Netflix en toda su historia con un total de 236 millones de visualizaciones.

De esa forma, la cinta animada supera a Red Notice que ostentaba ser el título con más reproducciones en la plataforma de streaming con 230.9 millones.

K-Pop Demon Hunters, película Netflix (Netflix)

Con ello, el Top 10 de películas más populares de Netflix queda actualizado de la siguiente manera:

K-Pop Demon Hunters: 236 millones de visualizaciones Red Notice: 230 millones 900 mil visualizaciones Equipaje de Mano: 172 millones 100 mil visualizaciones Don’t Look Up: 171 millones 400 mil visualizaciones The Adam Project: 157 millones 600 mil visualizaciones Bird Box: A ciegas: 157 millones 400 mil visualizaciones De vuelta a la acción: 147 millones 200 mil visualizaciones Dejar el mundo atrás: 143 millones 400 mil visualizaciones The Gray Man: 139 millones 300 mil visualizaciones Damsel: 138 millones de visualizaciones

Cabe mencionar el éxito de K-Pop Demon Hunters, no solo se ha visto reflejado en Netflix.

La cinta animada logró empatar a Fiebre de Sábado por la Noche en Billboard Hot 100 con tres canciones que son:

Golden

Your Idol

Soda Pop

Demostrando que K-Pop Demon Hunters es una de las cintas que más sorprendieron en este verano de estrenos.

Además con su estreno limitado en cines, K-Pop Demon Hunters consiguió buenos números en taquilla con 334 millones de pesos.

¿De qué trata la película de Netflix K-Pop Demon Hunters?

K-Pop Demon Hunters es una divertida película animada de Netflix.

La trama se centra en las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey, quienes forma parte de la banda HUNTR/X de día.

Sin embargo, durante las noches las cantantes tienen una identidad secreta como cazadoras de demonios por la noche.

Una de las últimas amenazas es una boyband llamada Saja Boy formada por cinco demonios.