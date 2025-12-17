Aunque no es un desastre, parece que Avatar 3 de Disney no está capturando la atención de la prensa, por lo menos así lo dice su calificación en Rotten Tomatoes.

Pues Avatar 3 tiene la peor calificación de una película de la saga en Rotten Tomatoes; aunque no está reprobada, sí es mediocre.

Avatar 3 tiene peor calificación en Rotten Tomatoes que El Camino del Agua

Con 144 reseñas contabilizadas, Avatar 3 tiene un mediocre 69% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo cual la pone debajo de El Camino del Agua.

Avatar 3 en Rotten Tomatoes (Especial)

De hecho, Avatar 3 mantiene la tendencia a la baja de la franquicia en Rotten Tomatoes, pues la mencionada El Camino del Agua tenía un 76% contra el 81% que obtuvo la primera entrega .

Es decir, parece haber un consenso general de que conforme pasa el tiempo y las secuelas, la franquicia de Avatar se va desgastando, por lo menos con los medios especializados.

Pues entre el público se mantiene bastante sana —con un 82% para Avatar y un 92% para El Camino del Agua— en espera de lo que haga Fuego y Ceniza.

Ya que a pesar de todo, la saga es bastante querida por la audiencia, principalmente por sus visuales, acción y la construcción de su mundo.

Avatar en Rotten Tomatoes (Especial)

Rotten Tomatoes señala que Avatar 3 “no tiene historia”

Una de las principales razones de la caída de Avatar 3 en la calificación de Rotten Tomatoes es su débil guion, en la opinión de varios críticos.

En Rotten Tomatoes señalan que James Cameron no quiere dar una gran historia con Avatar 3, solo exprimir la franquicia lo más que pueda.

Afirmando que las tres películas son indistinguibles la una de la otra; es decir, son básicamente lo mismo en cuanto a su premisa principal.

Tachando al filme de aburrido en toda su duración, que se extiende a más de 3 horas; incluso señalan que es igual de interesante que una lista del mandado.

Lo único que mantiene a flote a Avatar 3 son los visuales, los cuales siempre han destacado desde su primera entrega.