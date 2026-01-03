Con el inicio del año llega la temporada de premios 2026, la cual es muy esperada por los fans del entretenimiento en general; además de que se presta para grandes shows y momentos memorables.

Si quieres estar al pendiente de la temporada de premios 2026, aquí te tenemos el calendario completo para este año.

Calendario de la temporada de premios 2026

Este es el calendario completo de la temporada de premios 2026, donde se incluyen los eventos relacionados al cine, televisión y música:

Critic Choice Awards - 4 de enero

Premios Globo de Oro - 11 de enero

Nominaciones a los Premios Oscar - 22 de enero

Premios Grammy - 1 de febrero

DGA Awards - 7 de febrero

Spirit Awards - 15 de febrero

Annie Awards - 21 de febrero

Premios BAFTA - 22 de febrero

PGA Awards - 28 de febrero

SAG Awards - 1 de marzo

WGA Awards - 8 de marzo

Premios Oscar - 15 de marzo

Como se puede ver, la lista solo incluye a los eventos que son parte de la temporada de premios 2026 internacional; además de estos, cada país tiene premiaciones locales durante este inicio de año.

Premios Oscar (Agencia México)

La temporada de premios 2026 promete ser más tranquila que la anterior

Algo que a muchos podría disgustarles —y a otros no tanto— es que la temporada de premios 2026 será más calmada que la de 2025, por lo menos así lo parece en el papel; pues en esta ocasión no se ha desatado ninguna polémica grande.

Recordemos que para 2025, la grandes premiaciones quedaron enmarcadas en el escándalo de Emilia Pérez, así como de sus protagonistas y director, que fueron lo más comentado más allá de las películas y series.

De momento, la temporada de premios 2026 luce más tranquila, ya que no ha habido una película o serie que desate tal controversia , además que actores, actrices y directores han sido mesurados en sus declaraciones recientes.

Así que más allá de los clásicos debates sobre premios injustos, no parece que vaya a haber una narrativa negativa alrededor de las ceremonias.