No te pierdas las nominaciones al Oscar 2026. Aquí la fecha, horario y dónde ver en México.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará a las películas nominadas a la edición 98 de los Premios Oscar.

Fecha de las nominaciones al Oscar 2026

La nominaciones al Oscar 2026 ya tienen fecha confirmada por la Academia: el jueves 22 de enero.

Los Premios Oscar 2026 premiarán 25 categorías, destacando candidaturas como:

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Mejor Película Extranjera

Mejor Película Animada

En esta edición de los Oscar, películas como One Battle After Another apuntan a llevarse varios premios.

Por su parte, Timothée Chalamet ha sido la revelación de la temporada de premios con su actuación en Marty Supreme.

Mientras que Jessey Buckley es la favorita por su papel en Hamnet.

Timothee Chalamet (Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP)

Horario de las nominaciones al Oscar 2026

El horario de las nominaciones al Oscar 2026 será en punto de las 7:30 de la mañana.

Los presentadores para conocer las producciones nominadas serán:

Danielle Brooks, de 36 años de edad

Lewis Pullman, de 32 años de edad

En la ceremonia de revelación también se contarán con intérpretes de lenguaje de señas americano (ASL).

Nominaciones al Oscar 2026 (@TheAcademy / X)

¿Dónde ver en México las nominaciones al Oscar 2026?

La nominaciones al Oscar 2026 podrán verse desde México a través de: