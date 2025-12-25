Valor Sentimental es la nueva película del director Joachim Trier protagonizada por el gran Stellan Skarsgård y Renate Reinsve, una cinta que muestra un drama familiar silencioso del cual nadie quiere hablar por no incomodar pero que, muchas veces es necesario para no ahogarse.

Es por eso que te dejamos esta reseña de 4 puntos de Valor Sentimental y de cómo las heridas silenciosas pueden ser las más dolorosas y peligrosas para un entorno familiar.

Reseña de 4 puntos de la nueva película Valor Sentimental

Tal y como se dijo, Valor Sentimental es la nueva película de Joachim Trier, protagonizada por Stellan Skasgård y Renate Reinsve, que muestra las heridas que nadie se atreve a decir pero ¿vale la pena? Te lo decimos en estos 4 puntos:

Valor Sentimental expone las heridas silenciosas de una familia que se ha dañado a través del tiempo Las heridas emociones de Valor Sentimental son tan reales y actuales para una sociedad que ha aprendido a callar Las actuaciones sobresalientes en Valor Sentimental, también ayudan a combatir el tabú de las enfermedades mentales La película de Valor Sentimental muestra cómo el perdón, la confianza y el amor reparan una relación familiar fracturada

Valor Sentimental con Stellan Skarsgård ( Nordisk Film )

Valor Sentimental expone las heridas silenciosas de una familia que se ha dañado a través del tiempo

La nueva película de Joachim Trier, Valor Sentimental está protagonizada por Stellan Skarsgård, Renate Reinsve y Elle Fanning quienes hacen una dinámica intensa al exponer las heridas silenciosas que se han acumulado por años dentro de una familia, y las cuales han dañado las relaciones entre los mismos.

Stellan Skarsgård interpreta a un director prestigioso llamado Gustav Borg, quien ha tenido una relación difícil y distante con sus hijas, especialmente con Nora (Renate Reinsve), que ha dejado huella en su vida adulta en donde, tras el regreso de Borg al cine y al ofrecerle a su hija el protagónico, las heridas salen a la luz.

A lo largo de Valor Sentimental, el director apuesta por grandes silencios, miradas, gestos y movimientos que revelan todo lo no dicho, pues tal y como se dice en ocasiones, “una mirada vale más que mil palabras”, y Trier lo demuestra en esta nueva película de su filmografía.

Pues se expone el drama no visto, los rencores y resentimientos de una familia que ha estado rota por mucho tiempo y que, tras el regreso del padre ausente salen a la luz llenas de una incomodidad que se percibe en toda la sala.

Valor Sentimental con Stellan Skarsgård ( Nordisk Film )

Las heridas emociones de Valor Sentimental son tan reales y actuales para una sociedad que ha aprendido a callar

Esta exposición cruda pero sutil dentro de Valor Sentimental, recae en las audiencias haciendo que, indirectamente se enfrenten a sus propios demonios, a los silencios que han aprendido a callar y a los vínculos que han dejado de lado por temor a enfrentarse a sus propias emociones.

Pues en una sociedad actual en donde se ha aprendido a callar y a no revelar los sentimientos por temor a lo que piensen los demás o incluso, a sentirse débiles al demostrar cualquier emoción que se considere negativa, es la razón por la que ha surgido Valor Sentimental en donde revela esa parte incómoda de una familia que necesita expresar todo lo que no ha dicho durante años por temor al propio rechazo.

Es por eso que Valor Sentimental logra calar profundamente en las audiencias, porque se siente tan actual y real y es muy probable que más de uno dentro de las salas de cine se sienta identificado con las dinámicas familiares que se exponen gracias a las actuaciones de Skasgård y Reinsve.

Valor Sentimental con Stellan Skarsgård ( Nordisk Film )

Las actuaciones sobresalientes en Valor Sentimental, también ayudan a combatir el tabú de las enfermedades mentales

Continuando con las actuaciones, Valor Sentimental tiene un peso profundo gracias a esta selección de elenco que fue bastante acertado, pues logran transmitir el dolor, la angustia y el resentimiento que se ha guardado por años.

Al igual que la pena, el arrepentimiento y las ganas de volver a reconectar con la familia que, al final de cuentas es una de las partes esenciales de la vida de toda persona por lo que, al ser de alguna manera tan personal, logra hacer sentir que uno es parte del propio drama familiar.

Pues las actuaciones de Reinsve y Skarsgård encarnan el dolor que ha sido reprimido a través de los años y heridas emocionales que comienzan a desbordarse al no tener una vía de escape y que ha estado presente incluso en generaciones anteriores dentro del núcleo familiar, explicando el porque de varias preguntas que, al principio nadie se atrevería a decir.

Valor Sentimental con Stellan Skarsgård (Nordisk Film )

La película de Valor Sentimental muestra cómo el perdón, la confianza y el amor reparan una relación familiar fracturada

Al ir entendiendo un poco de la historia y dinámica familiar, se muestra cómo las ganas de perdonar, la confianza y el amor que está intacto dentro de una familia rota, puede ayudar a reparar la relación que por años se ha ido fracturando, tal y como el director hace su analogía comparándola con la estructura de una casa.

Pues al final del día, Valor Sentimental es una película que expone lo que nadie se atreve a decir sobre las heridas emocionales y, al mismo tiempo, sobre querer expresarse y no ser silenciado pero que, cuando se trata de alguien cercano siempre es más difícil hacerlo.

El drama familiar que expone Joachim Trier se construye gracias a los silencios fuertes y emociones reprimidas, que gracias a las brillantes actuaciones de Stellan Skarsgård y Renate Reinsve, logran transmitir las sensaciones que muy probablemente muchos han experimentado: sentirse roto por dentro sin saber expresarse.