Te compartimos la letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en español, así como el significado de la canción en YouTube que es un éxito de Netflix.
Golden es uno de los temas más populares que tiene la película de Netflix, K-Pop Demon Hunters, que se ha convertido en un éxito instantáneo.
Letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en español
La letra “Golden” de K-Pop Demon Hunters en español dice lo siguiente:
“Yo era un fantasma, estaba sola (ha)
En la oscuridad (ja), atrapada (ah)
Me dieron el trono, pero no sabía cómo creer
Que era la reina que estaba destinada a ser (oh)
Viví dos vidas, intenté estar en ambos bandos
Pero no podía encontrar mi lugar
Me llamaban chica problema por ser demasiado salvaje
Pero ahora así es como gano dinero
Sin parar, sobre el escenario
Ya me cansé de esconderme
Ahora brillo como nací para hacerlo
Soñamos en grande, llegamos muy lejos
Y ahora creo de verdad
Vamos hacia arriba, arriba, este es nuestro momento
Sabes que juntas brillamos
Vamos a alcanzar la cima
Oh, arriba, arriba con nuestras voces
Unidas por siempre, irrompibles
Vamos a alcanzar la cima
Ya me cansé de esconderme
Ahora brillo como nací para hacerlo
Oh, es nuestro tiempo, sin miedos ni mentiras
Así es cono nacimos para ser
Esperé tanto para romper estos muros
Para despertar y sentirme yo misma
Dejé estos patrones en el pasado
Y al fin vivo como la chica que todos ven
Ya no me escondo
Brillaré como nací para hacerlo
Porque somos cazadoras, con voces fuertes
Y sé que creo
Vamos hacia arriba, arriba, este es nuestro momento
Sabes que juntas brillamos
Vamos a alcanzar la cima
Oh, arriba, arriba con nuestras voces
Unidas por siempre, irrompibles
Vamos a alcanzar la cima
Ya me cansé de esconderme
Ahora brillo como nací para hacerlo
Oh, es nuestro tiempo, sin miedos ni mentiras
Así es como nacimos para ser
Sabes que vamos a alcanzar la cima
Vamos a alcanzar
Nacidas para brillar
Brillamos con luz propia
Sabes que este es nuestro momento, sin miedos ni mentiras
Así es como nacimos para ser."
Como puede leerse, “Golden” de K-Pop Demon Hunters es un tema que habla de creer en una mismo dejando los miedos.
Letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en inglés
Si quieres la letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en inglés, acá también te la compartimos.
“I was a ghost, I was alone(ah)
Given the throne, I didn’t know how to believe
I was the queen that I’m meant to be
I lived two lives, tried to play both sides
But I couldn’t find my own place
Called a problem child ‘cause I got too wild
But now that’s how I’m getting paid on stage
I’m done hidin’, now I’m shinin’ like I’m born to be
We dreamin’ hard, we came so far, now I believe
We’re goin’ up, up, up, it’s our moment
You know together we’re glowing
Gonna be, gonna be golden
Oh, up, up, up with our voices
Gonna be, gonna be golden
Oh, I’m done hidin’ now I’m shinin’ like I’m born to be
Oh, our time, no fears, no lies
That’s who we’re born to be
Waited so long to break these walls down
To wake up and feel like me
Put these patterns all in the past now
And finally live like the girl they all see
No more hiding, I’ll be shining like I’m born to be
‘Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe
We’re goin’ up, up, up, it’s our moment
You know together we’re glowing
Gonna be, gonna be golden
Oh, up, up, up, with our voices
Gonna be, gonna be golden
Oh, I’m done hidin’, now I’m shining like I’m born to be
Oh, our time, no fears, no lies
That’s who we’re born to be
You know we’re gonna be, gonna be golden
We’re gonna be, gonna be
Born to be, born to be glowin’
You know that it’s our time, no fears, no lies
That’s who we’re born to be"
El video en YouTube de “Golden” de K-Pop Demon Hunters
Para acompañar el estreno de K-Pop Demon Hunters, se lanzó el sencillo “Golden” con un video en YouTube.
Hasta el momento, el clip cuenta con más de 239 millones 259 mil 841 visualizaciones desde su lanzamiento el 23 de junio.
Con ello, “Golden” se confirma como una de las canciones más reproducidas de la banda sonora de K-Pop Demon Hunters.