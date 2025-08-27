Te compartimos la letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en español, así como el significado de la canción en YouTube que es un éxito de Netflix.

Golden es uno de los temas más populares que tiene la película de Netflix, K-Pop Demon Hunters, que se ha convertido en un éxito instantáneo.

Letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en español

La letra “Golden” de K-Pop Demon Hunters en español dice lo siguiente:

“Yo era un fantasma, estaba sola (ha)

En la oscuridad (ja), atrapada (ah)

Me dieron el trono, pero no sabía cómo creer

Que era la reina que estaba destinada a ser (oh)

Viví dos vidas, intenté estar en ambos bandos

Pero no podía encontrar mi lugar

Me llamaban chica problema por ser demasiado salvaje

Pero ahora así es como gano dinero

Sin parar, sobre el escenario

Ya me cansé de esconderme

Ahora brillo como nací para hacerlo

Soñamos en grande, llegamos muy lejos

Y ahora creo de verdad

Vamos hacia arriba, arriba, este es nuestro momento

Sabes que juntas brillamos

Vamos a alcanzar la cima

Oh, arriba, arriba con nuestras voces

Unidas por siempre, irrompibles

Vamos a alcanzar la cima

Ya me cansé de esconderme

Ahora brillo como nací para hacerlo

Oh, es nuestro tiempo, sin miedos ni mentiras

Así es cono nacimos para ser

Esperé tanto para romper estos muros

Para despertar y sentirme yo misma

Dejé estos patrones en el pasado

Y al fin vivo como la chica que todos ven

Ya no me escondo

Brillaré como nací para hacerlo

Porque somos cazadoras, con voces fuertes

Y sé que creo

Vamos hacia arriba, arriba, este es nuestro momento

Sabes que juntas brillamos

Vamos a alcanzar la cima

Oh, arriba, arriba con nuestras voces

Unidas por siempre, irrompibles

Vamos a alcanzar la cima

Ya me cansé de esconderme

Ahora brillo como nací para hacerlo

Oh, es nuestro tiempo, sin miedos ni mentiras

Así es como nacimos para ser

Sabes que vamos a alcanzar la cima

Vamos a alcanzar

Nacidas para brillar

Brillamos con luz propia

Sabes que este es nuestro momento, sin miedos ni mentiras

Así es como nacimos para ser."

Como puede leerse, “Golden” de K-Pop Demon Hunters es un tema que habla de creer en una mismo dejando los miedos.

K-Pop Demon Hunters, película Netflix
Letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en inglés

Si quieres la letra de “Golden” de K-Pop Demon Hunters en inglés, acá también te la compartimos.

“I was a ghost, I was alone(ah)

Given the throne, I didn’t know how to believe

I was the queen that I’m meant to be

I lived two lives, tried to play both sides

But I couldn’t find my own place

Called a problem child ‘cause I got too wild

But now that’s how I’m getting paid on stage

I’m done hidin’, now I’m shinin’ like I’m born to be

We dreamin’ hard, we came so far, now I believe

We’re goin’ up, up, up, it’s our moment

You know together we’re glowing

Gonna be, gonna be golden

Oh, up, up, up with our voices

Gonna be, gonna be golden

Oh, I’m done hidin’ now I’m shinin’ like I’m born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That’s who we’re born to be

Waited so long to break these walls down

To wake up and feel like me

Put these patterns all in the past now

And finally live like the girl they all see

No more hiding, I’ll be shining like I’m born to be

‘Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe

We’re goin’ up, up, up, it’s our moment

You know together we’re glowing

Gonna be, gonna be golden

Oh, up, up, up, with our voices

Gonna be, gonna be golden

Oh, I’m done hidin’, now I’m shining like I’m born to be

Oh, our time, no fears, no lies

That’s who we’re born to be

You know we’re gonna be, gonna be golden

We’re gonna be, gonna be

Born to be, born to be glowin’

You know that it’s our time, no fears, no lies

That’s who we’re born to be"

K-Pop Demon Hunters, película Netflix
El video en YouTube de “Golden” de K-Pop Demon Hunters

Para acompañar el estreno de K-Pop Demon Hunters, se lanzó el sencillo “Golden” con un video en YouTube.

Hasta el momento, el clip cuenta con más de 239 millones 259 mil 841 visualizaciones desde su lanzamiento el 23 de junio.

Con ello, “Golden” se confirma como una de las canciones más reproducidas de la banda sonora de K-Pop Demon Hunters.