Gilberto Mora brilló con México ante Ecuador en el Mundial 2026, y su talento no pasó desapercibido para el legendario Zlatan Ibrahimovic, quien calificó el verlo jugar como su momento favorito del día.

Zlatan Ibrahimovic, quien trabaja como comentarista en el Mundial 2026, elogió el talento de Gilberto Mora, quien a sus 17 años es figura en la sorpresiva Selección Mexicana.

Gilberto Mora ha lucido en el Mundial. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿Qué dijo Zlatan Ibrahimovic sobre Gilberto Mora?

Tras el partido entre México y Ecuador, Zlatan Ibrahimovic mostró su admiración por el mediocampista de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, a quien incluyó entre sus momentos favoritos del día.

Además del abrazo entre Mbappé y Deschamps, Ibrahimovic destacó a “Gilberto Mora, de 17 años, jugando con México”.

“Con 17 años jugó como si tuviera 30. Nunca se escondió, siempre pidió el balón y tomó decisiones de jugador grande. Ese chico tiene algo diferente” Zlatan Ibrahimovic, ex jugador

Thierry Henry, también ex jugador y compañero en la cadena FOX de Ibra, se unió a los elogios para Morita, destacando su madurez para controlar los tiempos, pausar el juego y distribuir el balón con precisión.

Rendimiento de Gilberto Mora ante la selección de Ecuador

Gilberto Mora se consolidó como el futbolista más joven de todo el certamen y el mexicano de menor edad en ser titular en una Copa del Mundo, y ante Ecuador confirmó su talento.

Mora disputó 59 minutos en el Estadio Banorte, con 22 de 25 pases completados, además de generar dos ocasiones claras de gol y recuperar cinco balones.

Gilberto Mora aún no puede ser vendido al futbol de Europa, pero las ofertas tras el Mundial 2026 empezarán a llegar, y en cuanto cumpla la mayoría de edad será transferido por Tijuana.