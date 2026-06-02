Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, será el único futbolista menor de 18 años que participará en el Mundial 2026, un récord que ya rompió incluso antes de debutar en la justa mundialista.

Gilberto Mora tendrá su primera experiencia en una Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana y sin duda se tienen altas expectativas sobre él pese a su corta edad como futbolista.

Gilberto Mora será el único jugador menor de edad en el Mundial 2026

Luego de que la FIFA publicó todas las convocatorias de las selecciones participantes en el Mundial 2026, se reveló que Gilberto Mora cumplirá la mayoría de edad hasta el próximo 14 de octubre de 2026, por lo que disputará el torneo con 17 años de edad.

Específicamente, Gilberto Mora jugará el Mundial 2026 con 17 años y 240 días. En contraste, el jugador de mayor edad en la Copa del Mundo será Craig Gordon, de Escocia, con 43 años y 162 días.

De todas las listas de selecciones, 22 jugadores tienen menos de 20 años y otros 7 habrán cumplido los 40 años cuando inicie la justa mundialista en México, Estados Unidos y Canadá.

El récord que Gilberto Mora ya rompió antes de debutar en el Mundial. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Gilberto Mora igualará a Pelé en el Mundial 2026

Desde Manuel Rosas en 1930, la Selección Mexicana ha contado con futbolistas que han debutado en la Copa del Mundo antes de los 20 años, aunque ninguno tan joven como Gilberto Mora.

Por ello, cuando Gilberto Mora debute en el Mundial 2026, igualará lo hecho por Pelé y Samuel Eto’o, quienes debutaron también con 17 años en los Mundiales de Suecia 1958 y Francia 1998 respectivamente.