Gilberto Mora, la joya de la Selección Mexicana nunca perdió la confianza de llegar al Mundial 2026, y aunque tuvo una lesión en el camino, su juventud lo sacó adelante y entrena fuerte bajo la mirada de Javier Aguirre.

“Fue un poco larga la recuperación, pero siempre tuve fe de que podría estar en el Mundial. Nunca tuve miedo, pero sí preocupación de ver si llegaba, pero confíe en los médicos que me apoyaron” Gilberto Mora, Selección Mexicana

A sus 17 años, Gilberto Mora eligió no operarse para poder estar listo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Morita fue diagnosticado con una lesión en la ingle que lo mantuvo fuera de juego con durante dos meses, pero reapareció a tiempo y está a unas semanas de jugar el Mundial 2026.

Gilberto Mora y la vitrina del Mundial rumbo a Europa

Gilberto Mora es un jugador diferente en México, y su destino tiene que ser distinto también de cara al Mundial 2026, pero sobre todo, después de que muestre su talento en el máximo torneo de la FIFA con Javier Aguirre como estratega.

El jugador de los Xolos de Tijuana sabe que, un buen Mundial mejoraría las ofertas europeas por su carta. “Es una motivación el representar al país en un Mundial y trataré de dar lo mejor de mí. Después veremos qué pasa”.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

“Trabajé todos los días para poder estar aquí en selección, no lo veía lejos porque sabía que podía llegar” Gilberto Mora, Selección Mexicana

Gilberto Mora se alista para romper un récord en el Mundial 2026

El destino de Gilberto Mora es romper récords, y lo hará de nuevo cuando juegue en el Mundial 2026, pues se convertirá en el jugador mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo.

Si juega el México vs Sudáfrica el 11 de junio, Mora superará la marca de Manuel Rosas, quien debutó en el Mundial de 1930 con 18 años y 88 días.

En agosto de 2024, Mora se convirtió en el jugador más joven en ser titular y anotar en la Liga MX, con 15 años y 320 días.

También fue el más joven en debutar con la Selección Mexicana, a los 16 años y 94 días en enero de 2025.