Los Xolos de Tijuana anunciaron la renovación de contrato de Gilberto Mora por tres años, en un acuerdo histórico para el club fronterizo de la Liga MX.

​“Este es un acuerdo histórico para nuestro club, pero también es un reflejo de la relación que hemos construido con Gilberto y su equipo. Todos los involucrados compartimos el mismo objetivo: garantizar que cada decisión tomada hoy apoye la siguiente etapa de la carrera de Gilberto” Xolos de Tijuana

El joven futbolista mexicano portará el número 10 en el Apertura 2026, consolidándose como referente del equipo.

El nuevo contrato de Gilberto Mora incluye una cláusula especial en caso de salida, reflejando la visión compartida sobre su futuro y potencial. El futbolista de 17 años de edad agradeció el respaldo de la institución y aseguró sentirse motivado para continuar su carrera con los Xolos.

Gilberto Mora renueva con Xolos y heredará el número 10. (captura)

Xolos incluyó cláusula especial en el contrato de GIlberto Mora

Los Xolos de Tijuana informaron el 9 de junio de 2026 que el nuevo contrato de Gilberto Mora incluye una cláusula especial en caso de que el mexicano decida salir del club fronterizo de la Liga MX.

“El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante”. Comunicado de Xolos de Tijuana.

Los Xolos de Tijuana también señalaron que “la estructura refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del futbol mundial”.

¿Qué dijo Gilberto Mora tras la renovación de su contrato?

Sobre la renovación de su contrato, el futbolista mexicano, Gilberto Mora, agradeció el apoyo que le ha brindado el club de Xolos de Tijuana, además de sentirse motivado por estar tres años más.