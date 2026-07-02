Ibai Llanos reconoció el desempeño de la selección mexicana durante el partido contra Ecuador y lanzó un mensaje de advertencia para Florentino Pérez previo al México vs Inglaterra.
El streamer español llamó al empresario dueño del Real Madrid a vigilar a Gilberto Mora, el seleccionado más joven de México.
Esto luego de calificarlo como “un auténtico espectáculo” durante su participación en el Mundial 2026, donde México ha pasado a octavos de final sin una sola derrota.
“Tio Floren, míralo”: El llamado de Ibai Llanos para Florentino Pérez
Ibai Llanos, streamer que se ha mantenido en el foco de la polémica por su predicción en el México vs Ecuador, hizo un fuerte llamado a Florentino Pérez respecto a Gilberto Mora.
De acuerdo con Ibai Llanos, la selección mexicana ha dado una gran exhibición y reconoció que “ahora mismo es el mejor equipo del mundial”.
Sin embargo, sorprendió con un llamado al empresario Florentino Pérez, pues lo exhortó a ver lo “buenísimo” que es Gilberto Mora, ahora en el México vs Inglaterra.
Esto parece un llamado a un posible reclutamiento del jugador mexicano de 17 años, que ha sorprendido con su desempeño en cada partido del Mundial 2026.
“Por cierto, lo de Gil Mora es un auténtico espectáculo este chaval. Yo no sé de dónde ha salido, pero algo tengo claro, es buenísimo. Tito Floren, míralo, por favor”Ibai Llanos
Ibai Llanos reconoce a selección mexicana; podría ser la campeona del mundo
Ibai Llanos reconoció a la selección mexicana com “un equipazo” tras el triunfo sobre Ecuador, país que consideraba que pasaría a octavos de final.
El streamer señaló que consideraba a Ecuador como el mejor país de la zona pero México terminó por demostrar que es mejor que selecciones como la de España y de Brasil.
“Qué paliza, qué exhibición, qué equipazo es México, santo Dios, la que le ha pegado México a Ecuador. Yo pensaba que Ecuador ganarían el día de hoy… Bueno, México ha demostrado que ahora mismo es el mejor equipo del mundial junto a Francia… Oye, ¿nos hemos vuelto totalmente locos o México puede ser campeona del mundo?”Ibai Llanos
Asimismo, advirtió a Inglaterra de no confiarse en el proximo partido en el Estadio Banorte y señaló: " Inglaterra, cuidado. Yo estaría totalmente cagado".
Cabe señalar que previo al enfrentamiento contra Ecuador, Ibai Llanos aseguró que Ecuador ganaría el partido frente a México y aseguró que sería un encuentro cerrado pero garantizado para el país sudamericano.