El exfutbolista, Zlatan Ibrahimovic, iniciará una nueva etapa en su carrera profesional al incorporarse como comentarista para el equipo de Fox Sports en inglés para el Mundial 2026.

El fichaje de Zlatan Ibrahimovic fue dado a conocer por Fox Sports, quien confirmó que el histórico goleador sueco será parte del equipo de analistas durante el torneo más importante del futbol a nivel mundial.

¿Cuándo llega Zlatan Ibrahimovic a la cadena de Fox Sports?

El anunciado fue realizado por el el presidente y productor ejecutivo de Fox Sports, Brad Zager, quien suma a Zlatan Ibrahimovic como uno de los más grandes fichajes que llegan a la cadena deportiva en este 2026.

Considerado como una leyenda del futbol, Zlatan Ibrahimovic se unirá a Fox Sports a partir del 11 de junio de 2026 cuando inicie el campeonato en México, Estados Unidos y Canadá.

“La incorporación de Zlatan a nuestra cobertura, con su característica confianza, perspectiva y personalidad única, es un gran acierto para los aficionados, y en FOX Sports estamos encantados de darle la bienvenida como la nueva incorporación a nuestro equipo de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, declaró Brad Zager.

Zlatan Ibrahimovic será parte de Fox Sports en el Mundial 2026. (captura)

¿Cómo ha sido la carrera de Zlatan Ibrahimovic?

Desde 1999 hasta 2023, la carrera de Zlatan Ibrahimović como delantero estuvo marcada por varios momentos inolvidables en equipos como el AC Milan, el FC Barcelona, ​​el Inter de Milán, la Juventus, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, entre otros.

En 2018, Zlatan Ibrahimovic anunció su llegada a Estados Unidos para unirse al LA Galaxy de la MLS, donde anotaría 52 goles en 56 partidos de temporada regular.

Finalmente, en 2023, Ibrahimović anunció su retiro del fútbol profesional, tras el último partido de la temporada del AC Milan de la Serie A.