Zlatan Ibrahimović es un exfutbolista profesional sueco, considerado uno de los delanteros más destacados de su generación gracias a su exitosa trayectoria en algunos de los clubes más importantes de Europa.

En junio de 2026, Zlatan Ibrahimović volvió a ser noticia durante el Mundial 2026 al reconocer el desempeño de la Selección Mexicana tras destacar la intensidad con la que disputó sus partidos.

Sus declaraciones llamaron la atención porque contrastaron con un comercial previo en el que afirmaba que tanto México como Noruega debían sentirse agradecidos simplemente por participar en la Copa del Mundo.

¿Quién es Zlatan Ibrahimović?

Zlatan Ibrahimović es un exdelantero sueco nacido en Malmö, quien debutó profesionalmente en 1999 con el Malmö FF antes de construir una de las carreras más exitosas del futbol europeo.

Durante más de dos décadas defendió los colores de equipos como Ajax, Juventus, Inter de Milán, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy y AC Milan, conquistando más de 30 títulos oficiales y superando los 500 goles en competencias oficiales.

¿Qué edad tiene Zlatan Ibrahimović?

Zlatan Ibrahimović nació el 3 de octubre de 1981 en Malmö, Suecia, por lo que en 2026 tiene 44 años de edad.

¿Zlatan Ibrahimović tiene pareja?

Sí. Zlatan Ibrahimović mantiene una relación desde 2001 con la empresaria y modelo sueca Helena Seger, con quien ha formado una de las parejas más estables del deporte internacional.

¿Qué signo zodiacal es Zlatan Ibrahimović?

Al haber nacido el 3 de octubre, Zlatan Ibrahimović pertenece al signo Libra, del elemento Aire.

Tradicionalmente, a este signo se le atribuyen características como el equilibrio, el liderazgo, la seguridad y la facilidad para desenvolverse en escenarios públicos.

¿Zlatan Ibrahimović tiene hijos?

Sí. Zlatan Ibrahimović y Helena Seger tienen dos hijos, entre ellos Maximilian Ibrahimović, quien comenzó su carrera profesional y en 2026 fue noticia tras incorporarse al Ajax.

¿Qué estudió Zlatan Ibrahimović?

Zlatan Ibrahimović cursó sus estudios básicos en Suecia, pero decidió abandonar la escuela durante la adolescencia para concentrarse por completo en su desarrollo como futbolista.

¿En qué ha trabajado Zlatan Ibrahimović?

Zlatan Ibrahimović es conocido por haber desarrollado una de las carreras más exitosas del futbol internacional, destacando por su capacidad goleadora, liderazgo y personalidad dentro y fuera del terreno de juego.