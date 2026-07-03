Vozinha, capitán de Cabo Verde, aseguró que durante el partido contra Argentina no saldrá solo la selección sino “todo un pueblo”.

A través de redes sociales, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, señaló que el partido Cabo Verde vs Argentina será la oportunidad de seguir escribiendo historia para su país, con su participación en el Mundial 2026.

“Mañana salimos al campo con la oportunidad de seguir escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de nuestro deporte y de nuestro país” Vozinha

En el Cabo Verde vs Argentina no serán 11 jugadores, será todo un pueblo, asegura Vozinha

Vozinha aseguró que en el partido de Cabo Verde vs Argentina de este 3 de julio, no saldrán al campo sólo 11 jugadores sino “todo un pueblo”.

El capitán de Cabo Verde aseguró que en este partido por el pase a octavos de final no hay islas, ni distancias, ni fronteras y ahora son “un pueblo, una bandera, un corazón latiendo por Cabo Verde”

“Pero más de once jugadores, será todo un pueblo entrando en el campo. Porque mañana no hay islas. No hay distancia.No hay fronteras” Vozinha

Asimismo, aseguró que durante el partido espera que se sientan desde el primer y hasta el último minuto “nuestra fuerza, nuestra cultura, nuestra resistencia y nuestro coraje”.

“Seremos todo un pueblo” , asegura Vozinha previo al partido contra Argentina (Vozinha/ Instagram)

Cabo Verde se enfrenta a Argentina en los dieciseisavos de final d

La selección de Cabo Verde se enfrenta al líder del grupo J, Argentina, este viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Miami a las 16:00 horas, tiempo de la DCMX, donde se definirá quipen pasa a los octavos de final.