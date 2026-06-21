A pocas horas del esperado partido entre Cabo Verde vs Uruguay en el Mundial 2026, un emotivo video se ha viralizado en redes sociales y ha conmovido a miles de aficionados. La protagonista es Ana Cándida Évora, madre del histórico portero caboverdiano Vozinha.

La madre del guardameta logró viajar a Estados Unidos para acompañar de cerca a su hijo en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Sin embargo, su presencia no se limitó a las gradas, pues aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de aliento a toda la Selección de Cabo Verde.

“Vayan con fuerza, jueguen con el corazón y busquen el gol, mis niños. Toda la nación está con ustedes”, expresó con evidente emoción antes del encuentro frente a Uruguay.

The mum of Cabo Verde goalkeeper Vozinha sends a message of thanks to football fans worldwide! 💙



🗣️ "Strength and courage, Blue Sharks!" - her message to Cabo Verde ahead of attending their match against Uruguay in Miami. pic.twitter.com/rr1AOTsD05 — FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026

Madre de Vozinha inspira a Cabo Verde antes de enfrentar a Uruguay en el Mundial 2026

Para la Selección de Cabo Verde, disputar un Mundial representa la realización de un sueño histórico.

Enfrentarse a una potencia del fútbol internacional como Uruguay supone uno de los mayores retos en la historia del combinado africano.

Por ello, mensajes de apoyo como el de Ana Cándida Évora adquieren un significado especial dentro del vestidor de los llamados “Tiburones Azules”, que buscan seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Vozinha, considerado uno de los futbolistas más emblemáticos de Cabo Verde, ha sido pieza fundamental del crecimiento de la selección durante los últimos años.

Ver a su madre cruzar el océano para apoyarlo en el torneo más importante de su carrera añade una carga emocional especial a un partido ya de por sí histórico para el país africano.

La historia de Vozinha que emocionó después del empate con España. (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

El video ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde aficionados de distintas partes del mundo han destacado la calidez y el cariño de Ana Cándida Évora, quien llegó a Estados Unidos a través del aeropuerto de Miami para acompañar a la selección caboverdiana en este compromiso mundialista.

¿A qué hora juega Cabo Verde vs Uruguay en el Mundial 2026?

El partido entre Cabo Verde vs Uruguay se disputa este domingo 21 de junio en el Estadio Miami, Estados Unidos, en un encuentro clave para las aspiraciones de ambas selecciones dentro del Grupo H del Mundial 2026.

En México, el encuentro podrá seguirse a partir de las 16:00 horas (tiempo del centro del país) a través de las siguientes señales: