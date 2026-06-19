La Selección Mexicana dio un paso importante hacia la fase eliminatoria del Mundial de 2026 tras derrotar 1-0 a Corea del Sur en su segundo partido del Grupo A.

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a 6 puntos y quedó como líder del Grupo A para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Qué necesita México para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Luego de vencer previamente a Sudáfrica y sumar otros tres puntos ante Corea del Sur, México se colocó como líder del Grupo A.

El Tricolor aseguró matemáticamente su boleto a la siguiente ronda antes de disputar su tercer compromiso.

A México le bastaría un empate en su último partido ante Chequia de la fase de grupos para garantizar su presencia en la siguiente ronda como uno de los primeros lugares del sector.

Incluso una derrota podría ser suficiente para que México avance a los dieciseisavos de final.

Mundial 2026: los escenarios que necesita México para avanzar a la siguiente ronda. (Paul Childs / REUTERS)

México llegará motivado al último partido de la fase de grupos

Con seis puntos en dos partidos, México tiene un pie en la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La Selección Mexicana intacta la ilusión de realizar una destacada actuación en la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.