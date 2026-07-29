El presidente de la FIFA Gianni Infantino fijó un plazo para el 19 de septiembre de 2026 para que las 211 federaciones miembro acepten oferta de 20 millones de dólares para vender participaciones del Mundial.

Infantino expuso la “singular y única oportunidad de financiación” en una carta en la que detalló por qué quiere crear la filial de la FIFA valorada en 20 mil millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados.

Esta filial gestionaría las competiciones y eventos del organismo, como la Copa del Mundo y los Mundiales de Clubes.

De acuerdo a reportes de prensa, en una carta dirigida a las federaciones miembro de la FIFA, Infantino señaló su deber y responsabilidad como presidente de la FIFA de presentar oportunidades que cambian el juego.

Gianni Infantino sigue en medio de la polémica (Evan Vucci / AP)

La valiosa oferta de la FIFA a las federaciones afiliadas

Si la filial FIFA Forward Enterprise es aprobada por una mayoría de los 211 miembros, a cada uno se le prometen 20 millones de dólares en financiación del ciclo comercial de cuatro años vinculado al Mundial 2030.

El plan es favorable para la FIFA, ya que decenas de esas federaciones miembro suelen depender del rector del fitbol para financiarse.

Así, en el sistema democrático de la FIFA de un miembro, un voto significa que las naciones futbolísticas más poderosas pueden ser fácilmente superadas en votación por aquellas que rara vez juegan partidos de máximo nivel.

La resistencia la plan de inversión de la FIFA

El plan de la FIFA de Infantino ha encontrado oposición desde varios frentes, entre ellos el primer ministro británico Andy Burnham, cuyo gobierno respalda la organización del Mundial femenino de 2035.

“El fútbol no pertenece a los inversores. Una vez que has vendido una parte (del Mundial), te has vendido. El fútbol pertenece a los aficionados. Siempre ha sido así, y siempre lo será” Andy Burnham, primer ministro británico

Las preocupaciones también fueron expresadas por los organismos continentales de fútbol de Asia y de la Concacaf.

Mientras que la Conmebol, el ente que aglutina a las 10 federaciones de Sudamérica, no ha fijado postura.

El grupo European Football Clubs, con 850 miembros, afirmó que se enteró de esta propuesta de la misma manera que la mayoría de los actores del fútbol mundial: sin aviso y a través de los medios.

Infantino está en plena campaña de reelección

Gianni Infantino parece avanzar hacia una reelección sin oposición como presidente de la FIFA para un cuarto y último mandato hasta 2031.

Prometer más fondos de la FIFA a las federaciones miembro fue una parte decisiva de su discurso del día de la elección en febrero de 2016, y también en sus reelecciones sin oposición en 2019 y 2023.