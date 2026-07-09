Aurélien Tchouaméni recibirá una importante noticia en la antesala de uno de los partidos más relevantes de Francia en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Marruecos.

De acuerdo con diversos reportes desde Europa, Tchouaméni tiene todo acordado para renovar su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031.

Tchouaméni no saldrá del Real Madrid tras el Mundial 2026

La renovación de Tchouaméni también cierra definitivamente la puerta a los rumores que vinculaban al internacional francés con el Manchester United, pues según los reportes, el conjunto inglés mostró interés en el jugador durante los últimos meses, pero las conversaciones nunca avanzaron de manera significativa.

Entre los factores que frenaron cualquier posibilidad estuvieron las condiciones salariales y, sobre todo, la postura del Real Madrid, que en ningún momento contempló la salida del mediocampista Tchouaméni.

El jugador francés se quedará en el Real Madrid. (captura)

Tchouaméni jugará con tranquilidad el Francia vs Marruecos

La noticia llega además en un momento especial para el jugador Tchouaméni, ya que Francia se prepara para enfrentar a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

El mediocampista será uno de los hombres de confianza del entrenador Didier Deschamps en un encuentro que promete ser uno de los más intensos del Mundial 2026.