Una nueva era está por iniciar para el Club América. Mediante un comunicado, se dio a conocer una alianza histórica de las Águilas, las cuales vendieron el 49 por ciento de sus acciones a la empresa General Atlantic, la cual es una inversora global que aportará una importante inyección económica a la institución.

Además de eso, se estableció una sociedad con The Kraft Analytics Group, la cual es propietaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL. Con esto, el Club América apuesta a una nueva era en la que puedan crecer en lo deportivo de la mano de la aportación monetaria que venga con los nuevos inversores norteamericanos.

“Nuestro presidente, Emilio Azcárraga Jean, anunció hoy una alianza estratégica con: General Atlantic, un inversionista global líder con experiencia y reconocimiento financiero internacional; y, con una sociedad de The Kraft Analytics Group, empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group —propietaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, del equipo de fútbol Revolución, también en Nueva Inglaterra, y del Estadio Gillette en el estado de Massachusetts—“, detalló el Club América mediante un comunicado en redes sociales.

¿El Club América cambia de dueño?

Es importante dejar claro que el Club América no cambia de dueño. Emilio Azcárraga Jean se mantendrá al frente de la institución al permanecer con la mayoría del porcentaje en esta sociedad, tal como la propia institución hizo de conocimiento público.

“Emilio Azcárraga Jean seguirá desempeñándose como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, encabezando la conducción estratégica del Club y del Estadio, y trabajando de la mano con un equipo de clase mundial para que el América siga creciendo en México y en todo el mundo”, informaron en referencia al dueño del Club América.

Con esto, en Coapa dejan claro que “esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantienen algo fundamental: el liderazgo, el rumbo y la identidad del América, esos permanecerán en casa y con nuestra noble afición”.

El Club América sale de Grupo Ollamani

Es importante resaltar el hecho de que General Atlantic no ha adquirido directamente el 49 por ciento de Grupo Ollamani, empresa propietaria del Club América, esto debido a un movimiento interno que saca a las Águilas de dicho grupo.

Recientemente se ha creado al Grupo Águilas. Ahora, estará ahí el Club América, Estadio Azteca y terrenos adyacentes. General Atlantic adquiere el mencionado porcentaje de este nuevo grupo y Ollamani conserva el 51 por ciento del mismo.

Así, a pesar de una nueva inversión, América mantiene en esencia a su mismo propietario y ahora, buscará que esto ayude a la consecución de nuevos éxitos deportivos.