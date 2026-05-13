Por medio de su cuenta de X, Clara Brugada compartió fotos de su encuentro con U2 y un mensaje del momento que vivió con la banda:

“Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles” Clara Brugada en X

En las fotos se puede apreciar que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. recibieron unos presentes por parte de la jefa de Gobierno.

La tarde del martes 12 de mayo, U2 se dio cita en el Centro Histórico de la CDMX para las grabaciones de su nuevo video musical “The Streets of Dreams”.

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