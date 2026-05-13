El Banco de México (Banxico) lanzó una serie de 12 monedas conmemorativas para celebrar la realización del Mundial 2026, rindiendo homenaje a las sedes de CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Esta colección de Banxico de 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026 se divide en tres categorías principales:

Monedas de oro

Monedas de plata

Monedas de 20 pesos bimetálicas

Monedas conmemorativas de oro del Mundial 2026 de Banxico

Las monedas conmemorativas de oro del Mundial 2026 de Banxico son piezas fabricadas en metal fino y acabado de alta calidad.

En el anverso, las monedas conmemorativas de oro del Mundial 2026 de Banxico traen el Escudo Nacional rodeado por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

El reverso varía según la sede:

Ciudad de México: Presenta un ajolote al centro, y monumentos icónicos como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes

Guadalajara: Muestra a un jimador y un balón de futbol con los Arcos de Zapopan

Monterrey: Incluye a un jugador de futbol con la Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla

México: Con un balón de futbol decorado con un jaguar, acompañado de flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca

Banxico lanza colección de 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026 (Banxico)

Monedas conmemorativas de plata del Mundial 2026 de Banxico

Al igual que las de oro, las monedas conmemorativas de plata del Mundial 2026 de Banxico cuentan con el anverso con el Escudo Nacional.

La única que cambia es la edición de “México”, la cual incluye la pirámide de Kukulkán, una mariposa monarca, un balón, una cabeza de jaguar y la “Calavera Garbancera” (Catrina) de José Guadalupe Posada.

Banxico lanza colección de 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026 (Banxico)

Monedas conmemorativas de 20 pesos bimetálicas del Mundial 2026 de Banxico

Pertenecientes a la familia C1, las monedas conmemorativas de 20 pesos del Mundial 2026 de Banxico son bimetálicas; en el centro son de alpaca plateada, y el anillo de bronce-aluminio.

El anverso es igual a las de oro y plata; aunque las monedas conmemorativas de 20 pesos del Mundial 2026 de Banxico cuentan con la silueta de la República Mexicana y el microtexto “México triple sede mundialista”.

Los diseños del reverso son los siguientes:

Ciudad de México: Un jugador de futbol y el Ángel de la Independencia

Guadalajara: Un jugador de futbol y la escultura de la Minerva

Monterrey: La Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla con un balón en una red

México: Un balón con un jaguar, rodeado de mariposas monarca y elemento como agave, nopales, maíz y trigo

Banxico lanza colección de 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026 (Banxico)

¿Dónde conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico?

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico de oro y plata se pueden conseguir en las siguientes instituciones:

Banco Azteca

Banorte

BBVA

Banregio

Casa de Moneda de México

MIDE (Museo Interactivo de Economía)

Soluciones Ecológicas en Metales

Monedas Briggs

Por su parte, las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 se pusieron en circulación en todo el país desde el 13 de mayo de 2026.

Es decir, si tienes suerte te las pueden dar de cambio en la tienda o en alguna transacción cotidiana en los próximos días.