Banxico lanza colección de 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Banco de México (Banxico) lanzó una serie de 12 monedas conmemorativas para celebrar la realización del Mundial 2026, rindiendo homenaje a las sedes de CDMX, Monterrey y Guadalajara.
Esta colección de Banxico de 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026 se divide en tres categorías principales:
- Monedas de oro
- Monedas de plata
- Monedas de 20 pesos bimetálicas
Monedas conmemorativas de oro del Mundial 2026 de Banxico
Las monedas conmemorativas de oro del Mundial 2026 de Banxico son piezas fabricadas en metal fino y acabado de alta calidad.
En el anverso, las monedas conmemorativas de oro del Mundial 2026 de Banxico traen el Escudo Nacional rodeado por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.
El reverso varía según la sede:
- Ciudad de México: Presenta un ajolote al centro, y monumentos icónicos como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes
- Guadalajara: Muestra a un jimador y un balón de futbol con los Arcos de Zapopan
- Monterrey: Incluye a un jugador de futbol con la Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla
- México: Con un balón de futbol decorado con un jaguar, acompañado de flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca
Monedas conmemorativas de plata del Mundial 2026 de Banxico
Al igual que las de oro, las monedas conmemorativas de plata del Mundial 2026 de Banxico cuentan con el anverso con el Escudo Nacional.
La única que cambia es la edición de “México”, la cual incluye la pirámide de Kukulkán, una mariposa monarca, un balón, una cabeza de jaguar y la “Calavera Garbancera” (Catrina) de José Guadalupe Posada.
Monedas conmemorativas de 20 pesos bimetálicas del Mundial 2026 de Banxico
Pertenecientes a la familia C1, las monedas conmemorativas de 20 pesos del Mundial 2026 de Banxico son bimetálicas; en el centro son de alpaca plateada, y el anillo de bronce-aluminio.
El anverso es igual a las de oro y plata; aunque las monedas conmemorativas de 20 pesos del Mundial 2026 de Banxico cuentan con la silueta de la República Mexicana y el microtexto “México triple sede mundialista”.
Los diseños del reverso son los siguientes:
- Ciudad de México: Un jugador de futbol y el Ángel de la Independencia
- Guadalajara: Un jugador de futbol y la escultura de la Minerva
- Monterrey: La Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla con un balón en una red
- México: Un balón con un jaguar, rodeado de mariposas monarca y elemento como agave, nopales, maíz y trigo
¿Dónde conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico?
Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico de oro y plata se pueden conseguir en las siguientes instituciones:
- Banco Azteca
- Banorte
- BBVA
- Banregio
- Casa de Moneda de México
- MIDE (Museo Interactivo de Economía)
- Soluciones Ecológicas en Metales
- Monedas Briggs
Por su parte, las monedas de 20 pesos del Mundial 2026 se pusieron en circulación en todo el país desde el 13 de mayo de 2026.
Es decir, si tienes suerte te las pueden dar de cambio en la tienda o en alguna transacción cotidiana en los próximos días.