Club América y New England Patriots han firmado una alianza histórica con General Atlantic, dueño del popular equipo de la NFL, y tan pronto se comunicó el acuerdo, los memes se desataron en redes sociales.

Club América y New England Patriots son de los equipos más populares y sus vitrinas están pobladas de trofeos, por lo que se dice que son los más odiados.

¿Nació el imperio del odio? En redes sociales han ironizado con todo tipo de memes luego de que se oficializara el acuerdo.

Los memes del acuerdo entre Club América y New England Patriots

Tan pronto se anunció la alianza entre Club América y New England Patriots, en redes sociales estallaron los memes, en los que se tocó el tema de la grandeza, los millones y hasta los “robos”.

Meme Club América y New England Patriots. (Especial)

El comunicado de Club América sobre su nueva alianza con New England Patriots

Club América sorprendió a sus aficionados y anunció que firmó una nueva alianza con New England Patriots, en el comunicado dejaron claro que General Atlantic y The Kraft Analytics Group, tendrán un 49 por ciento de las acciones del club.

No obstante, el estadio y la mayoría de las acciones seguirán siendo del Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, Emilio Azcárraga Jean.

“Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantienen algo fundamental: el liderazgo, el rumbo y la identidad del América, estos permanecerán en casa y con nuestra noble afición”, indicó el Club América en el comunicado.

“Nuestro mayor compromiso es seguir luchando por campeonatos, es seguir llenando el estadio de emoción, es seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo”, cerró el comunicado.