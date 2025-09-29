¿Romance en el Nido? En redes sociales ha comenzado a circular la teoría de que, de nueva cuenta, dos futbolistas del Club América estarían involucrados en una relación sentimental que va más allá de la amistad.

Desde Alejandro Zendejas con Sabrina Enciso hasta Kevin Álvarez e Israel Reyes con Nailea Vidrio han sido algunos de los romances que hemos visto en el Club América entre jugadores del equipo varonil con jugadoras del femenil.

Sin embargo, todo parece que a este listado se sumará una nueva pareja, pues uno de los refuerzos de las Águilas para esta temporada ya estaría en un noviazgo con una futbolista y una publicación en redes sociales es la prueba de ello.

Romance en el nido: Futbolistas del Club América estarían en una relación

A través de su cuenta de Instagram, Isaías Violante, fichaje del Club América en el mercado veraniego, compartió una historia en la cual mostró que estaba escuchando la canción Perlas Negras de Nathanael Cano y Gabito Ballesteros.

Sin embargo, algunos aficionados del Club América se percataron que en la foto aparece la mano de una mujer con las uñas hechas y unos tatuajes bastante particulares, por lo que de inmediato supieron quién era la persona.

Debido a los particulares tatuajes, la afición de las Águilas de se dio cuenta de que la persona que iba a bordo del vehículo con Isaías Violante era nada más y nada menos que Annie Karich, futbolista estadounidense del equipo femenil.

Si bien aún ninguno de los dos futbolistas confirma que estén en una relación, es muy probable que haya sido la jugadora de América Femenil quien sale en la fotografía junto al fichaje de las Águilas.

Los números de Isaías Violante en su primera temporada con América

Aunque no fue un fichaje que acaparara reflectores en el mercado veraniego, Isaías Violante tuvo un buen inicio como nuevo jugador del América, pues desde su segundo partido estuvo involucrado directamente en goles.

En total, Isaías Violante ha participado en 9 partidos con el América, pero solamente suma 176 minutos jugados debido a que la mayoría de los encuentros los comienza en el banquillo y entra al campo en el segundo tiempo.

A pesar de los pocos minutos que el atacante mexicano ha jugado con las Águilas, ya registra dos asistencias en su primera temporada con el equipo, pero no le ha podido arrebatar la titularidad de extremo derecho a Alejandro Zendejas.