Comenzó el futbol de estufa en la Liga MX. Al Club América le exigen que vayan al mercado para reforzar varias posiciones, pero parece que le ganaron la partida por Agustín Palavecino.

Y es que la línea más débil del Club América, sin duda es el mediocampo. La directiva tiene entre sus opciones a Agustín Palavecino, y vaya que es lo que necesitan.

El argentino lidera estadísticas de la Liga MX como el jugador con más oportunidades creadas con 53. Y esto con un equipo de menos calidad que las Águilas. Aunque, mejor no se ilusionen.

La razón por la que el Club América ya no fichará a Agustín Palavecino

Uno de los futbolistas que el Club América tenía en la mira para reforzar el mediocampo, es Agustín Palavecino, sin embargo, se han bajado de la puja.

Resulta que Necaxa pide 8.5 millones de dólares por Palavecino, y la directiva del América no está dispuesto a pagar tal cantidad de dinero por un “jugador de 29 años”.

Mientras que los Rayos no le bajen el precio, las Águilas no volverán a ofertar.

Agustín Palavecino con Necaxa (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

América deja camino libre a Cruz Azul

Otro de los equipos que estaban disputando el fichaje de Palavecino, es Cruz Azul, y parece que se hará realidad. Con la baja del Club América, tienen camino libre.

Y es que de por sí, ya tenían ventaja, Palavecino conoce a Larcamón y también tiene una buena relación con Paradela. Volveríamos a ver esa dupla que Necaxa disfutró.