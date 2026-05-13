La Jornada 37 de LaLiga enfrenta al Sevilla vs Real Madrid este domingo 17 de mayo a partir de las 11 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Sevilla vs Real Madrid

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Fase: Jornada 37

Torneo: LaLiga

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Ramón Sánchez-Pizjuán Transmisión: SKY Sports

Sevilla vs Real Madrid: A qué hora ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga

Sevilla vs Real Madrid juegan en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México, el domingo 17 de mayo.

Sevilla vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Sevilla vs Real Madrid por la Jornada 37 de LaLiga.

Partido: Sevilla vs Real Madrid

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Fase: Jornada 37

Torneo: LaLiga

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Ramón Sánchez-Pizjuán Transmisión: SKY Sports

Sevilla vs Real Madrid: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga? (@fedevalverde/Instagram)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 37 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 37 de LaLiga ante Sevilla, luego de perder el título con el FC Barcelona y de enfrentar al Real Oviedo.

Ante el Sevilla y en el resto del calendario, los jugadores del Real Madrid se juegan buena parte de su futuro, y muchos de ellos ya estarán pensando en el Mundial 2026.