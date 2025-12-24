El Club América informó de una importante alianza estratégica y comercial con General Atlantic, un inversionista líder en su ramo.

En la alianza con General Atlantic y Kraft Analytics Group, Emilio Azcárraga Jean, seguirá al frente del Club América y el Estadio Banorte con un control mayoritario.

A continuación te revelamos quién es William E. Ford, CEO de General Atlantic, el nuevo aliado del Club América con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es el dueño de General Atlantic?

William E. “Bill” Ford es el actual Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de General Atlantic, firma con la que el Club América anunció una alianza estratégica el 23 de diciembre de 2025.

Actualmente General Atlantic es una de las firmas de inversión de capital de crecimiento más importantes del mundo.

¿Qué edad tiene el dueño de General Atlantic?

“Bill” Ford, CEO de General Atlantic es originario de Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos y nació un 18 de junio de 1961. Por lo que en 2025 cumplió 64 años de edad.

¿Quién es su esposa de el dueño de General Atlantic?

Según información pública de internet, “Bill” Ford, CEO de General Atlantic está casado con Molly Birkenes desde el año 2022.

¿Qué signo zodiacal es el dueño de General Atlantic?

Al nacer un 18 de junio, se sabe que el signo zodiacal de William E. Ford, CEO de General Atlantic es Géminis.

Entre las características de Géminis son descritos como personas adaptables, sociables, ingeniosos y amantes de la variedad y el intelecto.

¿Cuántos hijos tiene el dueño de General Atlantic?

La vida personal de “Bill” Ford, CEO de General Atlantic se mantiene como privada por lo que detalles de cuántos hijos tiene son desconocidos.

¿Qué estudió el dueño de General Atlantic?

“Bill” Ford, CEO de General Atlantic tiene estudios en licenciatura en Economía por Amherst College.

Así como en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford, MBA.

¿En qué ha trabajado el dueño de General Atlantic?

Al respecto de la vida profesional de William E. Ford, CEO de General Atlantic ha estado llena de cargos y responsabilidades de múltiple nivel.

Bill Ford se unió a General Atlantic en 1991 y asumió el cargo de director ejecutivo en 2007.

Después en 2021 nombrado presidente de la firma. Además de que es miembro del Comité Ejecutivo y del comité de inversión de cada estrategia.

Bajo su liderazgo en General Atlantic ha expandido su presencia global a 20 países, además de incrementar los activos bajo gestión de la firma hasta aproximadamente 114 mil millones de dólares.

También en su dirección ha ampliado su plataforma de inversión para incluir estrategias de capital de crecimiento, crédito, clima e infraestructura sostenible.

Adicionalmente forma parte de los consejos de administración de BlackRock y ByteDance.

Anteriormente, formó parte de los consejos de administración de:

Sierra Space

First Republic Bank

NYSE Euronext

E*Trade

Priceline

NYMEX Holdings

William E. Ford, CEO de General Atlantic, también participa en diversas organizaciones educativas y sin fines de lucro, como la Universidad Rockefeller.