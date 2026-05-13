México vs Chequia jugarán por segunda vez en un Mundial de la FIFA, cuando se enfrenten en la fase de grupos de la edición 2026.

A continuación te compartimos cuál es el presente de la selección europea a un mes del inicio del Mundial 2026, escuadra que está por disputar algunos partidos de preparación.

México ha vencido en un Mundial a Chequia, que buscará dar la sorpresa en el 2026, cuando se enfrente con la Selección de Javier Aguirre en el segundo partido de la fase de grupos.

Los partidos de preparación de Chequia previo a enfrentar el Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026 en el que Chequia se medirá en su primer partido ante Corea del Sur, los europeos jugarán un partido de preparación previo a su debut mundialista.

En el único partido de preparación de Chequia previo al Mundial 2026, la selección europea enfrentará a Kosovo el domingo 31 de mayo en Praga.

Chequia, de vuelta en un Mundial tras 20 años de ausencia, debutará en el grupo A contra Corea del Sur el 11 de junio de 2026.

Chequia al Mundial 2026: el rival sorpresa que viene del repechaje. (Vit Tcherny / AP)

Los resultados más recientes de Chequia

Chequia ha tenido buenos resultados rumbo al partido ante México, en la Jornada 3 del Mundial 2026, el 24 de junio en el Estadio Banorte.

Resultados más recientes de Chequia:

26 de marzo | Chequia 2-2 Irlanda (Ganó en penales 4-3).

31 de marzo | Chequia 2-2 Dinamarca (Ganó 4-1 en penales para clasificar al Mundial 2026).

La selección checa realizará un campamento en Dallas, Estados Unidos, para aclimatarse a la altitud y condiciones climáticas similares a las de la Ciudad de México y Guadalajara.

Patrik Schick, Lukáš Provod y Kateřina Svitková son considerados los jugadores mejor valorados, por lo que será una dura prueba para el combinado Tricolor.