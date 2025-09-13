En los últimos años, Cruz Azul ha ido de inmueble en inmueble debido a remodelaciones, problemas con las alcaldías y con los dueños de los recintos, por lo que ha estado en el Estadio Azteca, Estadio Ciudad de los Deportes y Estadio Olímpico Universitario.

Aunque uno de los proyectos de la directiva encabezada por el presidente de Cruz Azul, Víctor Velazquez, es precisamente la construcción de un estadio que ya pertenezca al equipo, dicho proyecto aún no se pone en marcha.

Si bien la Máquina está disputando el Apertura 2025 en Ciudad Universitaria, recientemente se reveló que el equipo se volverá a mudar próximamente a un inmueble ubicado en la Ciudad de México.

Revelan que Cruz Azul volverá al Estadio Azteca después del Mundial 2026

En una entrevista con El Universal Deportes, Félix Aguirre, director del Estadio Azteca, dio a conocer que Cruz Azul tiene contrato vigente con el inmueble, por lo que volverán a jugar ahí después del Mundial 2026.

Después de los trabajos de remodelación, se espera que el Estadio Azteca se reinaugurado en marzo del próximo año, pero Cruz Azul no volvería ahí inmediatamente, si no que lo haría hasta el Apertura 2026.

Luego de volver al Estadio Azul y mudarse al Estadio Olímpico Universitario, todo parece indicar que la Máquina volverá a ser local en el Coloso de Santa Úrsula, por lo que de nuevo compartiría casa con América.

Cruz Azul saldrá del Estadio Olímpico Universitario en este torneo

En lo que se define el lugar donde Cruz Azul construirá su nuevo inmueble, el equipo seguirá jugando hasta mediados del 2026 en el Estadio Olímpico Universitario y posteriormente volverá al Estadio Azteca.

Sin embargo, Cruz Azul jugará uno de sus partidos como local de este torneo de la Liga MX fuera del Estadio Olímpico Universitario y todo parece indicar que nuevamente se mudará por un juego al Estadio Cuauhtémoc.

Esto debido a que la Máquina nuevamente jugará contra Pumas como local, pero debido a que los Universitarios se rehusan a jugar como visitante en Ciudad Universitaria, el juego se disputaría en el inmueble de Puebla.