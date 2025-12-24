En medio de la alianza estratégica con General Atlantic, Emilio Azcárraga Jean mandó un esperanzador mensaje en sus redes sociales para explicar el futuro de Club América y el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte por temas de patrocinio.

“El América de siempre, listo para el futuro”, inició Emilio Azcárraga Jean en un contundente mensaje publicado en sus redes sociales.

El mensaje de Emilio Azcárraga sobre Club América y el Estadio Banorte

“El Club América no se explica sin su gente. Se explica con historias, con recuerdos, con días y noches inolvidables y con una pasión que se hereda de generación en generación. Es una historia escrita en la tribuna, en la cancha y en cada rincón donde late el americanismo”, se lee en el escrito.

“Hoy, el América abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia”

“Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente. Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza”.

“El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas alegrías y noches memorables, se está transformando para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados, comodidad, más cercanía y más momentos para recordar. Un estadio que tiene alma y corazón, honra su historia y que, muy pronto, volverá a ser el centro del fútbol mundial por tercera vez al recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.”

“Este paso no cambia al América ni a su Estadio”