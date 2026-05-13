La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró versiones sobre investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén. Al respecto, afirmó que la carpeta nunca fue archivada.

“La FGR aclara que dicha indagatoria no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”. Fiscalía General de la República

El breve comunicado se da tras la versión de medios de comunicación referente a que la investigación se habría retomado por otra carpeta.

Ya que los hechos ocurridos el 25 de julio en Sinaloa que derivaron en la muerte de Héctor Melesio Cuén, estarían relacionados con las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios.

Héctor Melesio Cuén Ojeda (Especial)

FGR aclara investigación sobre homicidio de Héctor Melesio Cuén

La FGR señaló en comunicado que la carpeta de investigación por el homicidio de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha continuado su curso.

Aclaró para las versiones difundidas que la investigación por el caso de Héctor Melesio Cuén no ha sido archivada ni suspendida y los resultados se darán a conocer de manera transparente.

La FGR también apuntó que la carpeta no forma parte de las investigaciones por las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios de Sinaloa.

Más bien, es una carpeta independiente que indaga la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Por lo mismo, la FGR reitera que trabaja para esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato de Héctor Melesio Cuén para que el delito no quede impune.

Héctor Melesio Cuén: FGR aclara versiones sobre investigación de su homicidio (FGR)

La FGR no brindó detalles ni una actualización sobre la carpeta de investigación por caso Héctor Melesio Cuén a dos años del presunto asesinato.

En el mismo tenor, tampoco dio respuesta a la versión de que el gobernador en licencia de Sinaloa no ha sido llamado a declarar pese señalamientos de Ismael “El Mayo” Zambada.