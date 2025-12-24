A través de un comunicado el Club América dio a conocer de una nueva alianza estratégica con Kraft Analytics Group y General Atlantic.

Esta alianza permitirá a Emilio Azcárraga Jean, seguir al frente del Club América y el Estadio Banorte con un control mayoritario.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del dueño de Kraft Analytics Group, una pieza clave en esta alianza con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es el dueño de Kraft Analytics Group?

Robert Kraft es el dueño de Kraft Analytics Group, la cual es una empres afiliada a Kraft Group que también propietario del equipo de la NFL, Patriots.

Así como del New England Revolution de la MLS y el Estadio Gillette en Massachusetts.

Kraft Analytics Group forma parte de esta alianza con el Club América para profesionalizar la gestión de datos y tecnología del equipo azulcrema.

¿Qué edad tiene el dueño de Kraft Analytics Group?

Robert Kraft, dueño de Kraft Analytics Group es originario de Brookline, Massachusetts, Estados Unidos y nació un 5 de junio de 1941, por lo que este 2025 cumplió 84 años de edad.

¿Quién es su esposa del dueño de Kraft Analytics Group?

Según información pública en internet Robert Kraft, dueño de Kraft Analytics Group está casado con Dana Blumberg, desde octubre de 2022.

Tuvo una primera esposa Myra Kraft, quién ,murió en 2011.

¿Qué signo zodiacal es el dueño de Kraft Analytics Group?

Robert Kraft, dueño de Kraft Analytics Group nació un 5 de junio por lo que según el calendario astrológico es Géminis.

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis son descritas como adaptables, sociables, ingeniosos, amantes de la variedad e intelecto.

¿Cuántos hijos tiene el dueño de Kraft Analytics Group?

La información pública disponible en internet dice que Robert Kraft, dueño de Kraft Analytics Group tiene 4 hijos de nombres Jonathan, Daniel, Joshua y David.

¿Qué estudió el dueño de Kraft Analytics Group?

Sobre los estudios de Robert Kraft, dueño de Kraft Analytics Group se sabe que se graduó de la Universidad de Columbia con una licenciatura (Bachelor of Arts), obtuvo su MBA en la Harvard Business School.

Además de que tiene una Maestría en Administración de Negocios (MBA).

¿En qué ha trabajado el dueño de Kraft Analytics Group?

Al respecto de la vida profesional y trayectoria Robert Kraft, dueño de Kraft Analytics Group se le conoce como uno de los dueños de franquicias deportivas más exitosos de la historia.

Adicionalmente de ser dueño de los exitosos equipos como Patriots de la NFL, desde 1994 y New England Revolution de la MLS, ahora se suma al Club América.

Aunque en su carrera inició trabajando en Rand-Whitney, fabricante de embalajes de papel.

Posteriormente Kraft adquirió la mitad de la participación de Hiatt en 1968 y asumió el control total en 1972.

También en el año 1972, fundó International Forest Products para comercializar productos de madera, pulpa y papel.

Mientras que en el año de 1998, creó el Grupo Kraft como holding para Rand-Whitney, International Forest Products y otras empresas familiares, especialmente en el ámbito deportivo.

Luego decidió fundar Kraft Analytics Group para comercializar el modelo de análisis de datos que hizo exitosos a los Patriots.

Con KAGR brindó su ayuda a ligas y equipos como la NFL, NBA y ahora el Club América para optimizar su relación con los fans y sus ingresos mediante Big Data.