El Tren Ligero anunció restricciones en Tasqueña con dirección a Xochimilco: acceso sólo se permite para quienes tienen boleto para el partido Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Banorte.

El filtro fue informado por las redes sociales del Tren Ligero durante la tarde del miércoles 17 de junio, con motivo del juego del Mundial 2026 y la alta afluencia en la estación.

La medida, sin embargo, provoca caos en las inmediaciones de Tasqueña y molestia tanto a visitantes que iban a los alrededores del Estadio Banorte, como a los miles de trabajadores que van hacia Xochimilco.

De acuerdo con el estimado del gobierno capitalino en 2022, el Tren Ligero moviliza alrededor de 110 mil usuarios al día entre Tasqueña y Xochimilco.

Restricciones en Tren Ligero afectan a usuarios: sólo hay acceso con boleto para el Estadio Banorte

Medios y usuarios reportan caos en inmediaciones del Tren Ligero debido a las restricciones implementadas por el Servicio de Transportes Eléctricos, que impiden el paso en Tasqueña para quienes no van al Estadio Banorte.

Derivado de las restricciones, en redes sociales estallaron las quejas, ya que también se cerró el paso en distintas vialidades y tampoco están circulando otros transportes públicos.

Internautas y usuarios del Tren Ligero señalaron a su vez las intensas lluvias que se viven en el sur de la CDMX, sin un servicio provisional de parte del RTP para movilizarse a otra estación.

En mensaje compartido por redes sociales por el STE, se dio a conocer que para utilizar el Tren Ligero se contará con servicio ordinario en las estaciones siguientes a la estación Tasqueña:

Las Torres

Ciudad Jardín

La Virgen

Xotepingo

Textitlán

Restricciones en el Tren Ligero afectan a usuarios que no van al Estadio Banorte (Captura de pantalla)

Sin embargo y con motivo del partido Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Banorte, las estaciones aledañas, El Vergel y Huipulco, están cerradas, interrumpiendo el servicio del Tren Ligero.

El Tren Ligero no dio a conocer el horario en que se mantendrían las restricciones para utilizar el servicio, aunque usuarios señalan que comenzó previo a las 14:00 horas.

Tren Ligero presentó fallas más temprano que también afectó a usuarios

Aunado a las restricciones por el partido en el Estadio Banorte, el servicio del Tren Ligero afectó a los usuarios alrededor de las 10:00 horas de hoy miércoles 17 de junio, debido a una catenaria rota en la estación Xomali.

En ese momento se implementó el servicio provisional desde Tasqueña al Estadio Azteca (en ese momento la estación sí estaba abierta), por lo que unidades de RTP cubrieron dicho trayecto para los usuarios.

El servicio del Tren Ligero se restableció una hora después, para después suspenderse por manifestaciones en Calzada de Tlalpan.