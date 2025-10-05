Omar Bravo, exfutbolista mexicano que es recordado por su paso por Chivas y el Tri, fue detenido en Zapopan, Jalisco por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de edad, de acuerdo con información de Milenio.

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, Omar Bravo podría haber abusado en varias ocasiones de una adolescente.

Debido a que ya existía una carpeta de investigación en contra del exfutbolista del Rebaño Sagrado, fue que se pudo obtener una orden de aprehensión y se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del primer Distrito Judicial.

¿Quién es Omar Bravo, el ex goleador de Chivas que fue detenido?

Originario de los Mochis, Sinaloa, Omar Bravo fue un futbolista que se formó y debutó profesionalmente en Chivas, aunque también pasó por equipos como Tigres, Cruz Azul, y Atlas en la Liga MX.

Debido a su buen rendimiento con Chivas, Omar Bravo dio el salto al Deportivo la Coruña de España en la temporada 2008/2009, donde solamente disputó un total de 9 partidos y marcó 1 gol.

Oficialmente, Omar Bravo se retiró del futbol profesional en el 2019, cuando jugaba para Leones Negros en la Liga de Expansión MX. Con la Selección Mexicana destaca su participación en la Copa América 2007 y el Mundial 2006.

Palmarés de Omar Bravo, el exfutbolista de Chivas detenido por presunto abuso de una menor

A lo largo de sus casi 19 años de carrera como futbolista profesional, Omar Bravo ganó varios títulos tanto con Chivas como con la Selección Mexicana y es considerado uno de los mejores delanteros de su época.

Con Chivas, Omar Bravo conquistó el título del Apertura 2006 de la Liga MX y conquistó la Copa MX en el Apertura 2015. También en esa temporada conquistó la Supercopa MX.

Omar Bravo (VICTOR POSADAS / MEXSPORT)

Con la Selección Mexicana, el delantero sinaloense formó parte del plantel que ganó la Copa Oro de la Concacaf en el 2003 y en el 20009.